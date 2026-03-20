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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz
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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

Redacción HuffPost
Agencias
Personal de emergencia trabaja en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad, cerca de Adamuz (Córdoba), el 21 de enero de 2026.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad, cerca de Adamuz (Córdoba), el 21 de enero de 2026.Ana Beltrán / Reuters

La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz (Córdoba), donde ocurrió el accidente el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Según ha precisado el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla.

La Fiscalía Europea se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

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