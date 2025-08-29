Una reputada periodista desvela la fórmula de las familias exitosas: "Los padres son increíblemente optimistas"

¿Qué hace que en una misma familia varios hermanos alcancen un éxito sobresaliente? ¿Es la educación, la genética, las circunstancias históricas o una mezcla de todo? A estas preguntas trata de dar respuesta la periodista Susan Dominus en su nuevo libro 'La dinámica familiar'.

Tras convivir con seis familias estadounidenses contemporáneas, Dominus desentraña los hilos invisibles que unen las historias de hijos brillantes con la manera en que fueron criados. Aunque cada milia tenía sus particularidades, Dominus detectó un patrón común.

"En cuanto a la crianza, las familias son naturalmente diferentes, pero tienen algunos rasos comunes. Lo que observé en las seis familias es curiosidad. En todos los casos, los padres eran personas que se negaban a aceptar el statu quo. Y todos son increíblemente optimistas", explica en una entrevista con Zeit.

Ese optimismo, añade, suele estar arraigado en historias de resiliencia: "La generación de sus padres a menudo tuvo que superar grandes dificultades o asumir enormes riesgos, ya sea huyendo a Estados Unidos o luchando contra la segregación racial en el sur del país. Para lograrlo, hay que ser optimista".

Dejares hacer cosas solos y evitar las expectavias desmedidas

El libro también cuestiona prácticas habituales de crianza. Dominus advierte sobre los riesgos de una excesiva intervención adulta: "En Estados Unidos, vivimos en la era de la crianza ansiosa. Muchos padres subestiman las capacidades de sus hijos. Y los padres ansiosos son más propensos a intervenir. Sobreestimamos la ayuda que necesitan nuestros hijos, pero al hacerlo, los desanimamos incluso de intentar hacerlo solos".

Para ilustrar este punto, la experta comparte ejemplos cotidianos: "¡Claro, por ejemplo, en el supermercado! La psicóloga Julia Leonard, de la Universidad de Yale, me dijo una vez que los padres pueden asignarles a sus hijos pequeñas tareas mientras compran. ¡Busca una lata de frijoles! Eso supone paciencia, pero el niño aprende mucho cuando resuelve la situación por sí mismo".

Por otra parte, la periodista advierte sobre las expectativas desmedidas: "Una parte importante de la crianza de un hijo es conocerlo y ser razonablemente realista sobre sus capacidades. Cuando los padres tienen expectativas que superan con creces sus capacidades, esto los desmotiva mucho y puede generar preocupación y ansiedad".

Respecto a las familias estudiadas, señala que sus estándares eran "bastantes altos". "Y quizás los niños habrían tenido menos éxito si hubieran tenido otros padres. Pero ellos mismos también eran personas talentosas y capaces. Y tenían ciertas predisposiciones genéticas. Los hijos de los Groff son increíblemente atléticos... Eso también es una realidad", añade.