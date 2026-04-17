Una tiktoker le declara la guerra a los creadores que fomentan el turismo masivo: "Cada vez que veo a uno romantizando un menú del día por 20 euros lo denuncio por estafa"

La gentrificación de las ciudades españolas es una desesperante realidad que se cuela en el día a día de muchos residentes españoles, quienes ven cómo su hogar se encarece, se transforma y, poco a poco, va perdiendo su identidad. Una angustiante situación que acaba convirtiendo los barrios y las rutinas cotidianas en escaparates virales para atraer cada vez a más y más turistas.

En ese contexto, cada vez más voces críticas alzan la voz, como es el caso de la creadora de contenido @paulara, quien ha encendido la polémica con un vídeo en TikTok en el que lanza un mensaje directo contra "influencers, guiris y expats" que, según denuncia, están contribuyendo a agravar el problema de la masificación turística.

"Un día más odiando la gentrificación, a los guiris y a los expats", arranca la tiktoker sin rodeos. Su crítica no apunta únicamente al turismo, sino a la forma en la que se promociona España como un destino “barato” y atractivo para vivir para el bolsillo de los turistas extranjeros.

El detonante, explica @paulara, son esos vídeos virales que presentan como "una ganga" un coste de vida que para muchos residentes es ya todo un lujo. "Cada vez que veo a alguien romantizando un menú del día de 20 euros, diciendo lo barato que es España y animando a toda la gente de sus países a venir a vivir aquí… lo denuncio por estafa", asegura.

"Hacernos totalmente imposible la vida"

El mensaje conecta con un malestar creciente en muchas ciudades, ya que el auge de contenidos que idealizan la vida en España (clima, gastronomía, precios…) ha coincidido con un aumento de la presión sobre el alquiler, la compra de vivienda y el coste de vida en general para los residentes, quienes normalmente tienen salarios que no pueden competir con los sueldos extranjeros.

"Venir y hacernos totalmente imposible la vida a la gente que somos de aquí, vivir en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros lugares… No queremos más, no soportamos", subraya.

Para @paulara, estos vídeos no son inocentes. "Están literalmente vendiendo el estilo de vida de aquí y nos están quitando nuestro estilo de vida", afirma con indignación la creadora de contenido.

Entre la frustración y el hartazgo

Ante esta situación, su respuesta es clara: frenar esa narrativa desde dentro de las propias plataformas. "Os animo a denunciar", insiste. Según cuenta, ella no solo reporta los vídeos, sino que también deja comentarios señalando a sus autores como "gentrificadores". El objetivo, dice, es reducir el alcance de estos contenidos y evitar que se conviertan en una "llamada a los ocho vientos".

El discurso refleja una frustración que va más allá de las redes. En concreto, la dificultad para acceder a la vivienda es uno de los puntos centrales de su crítica. "Yo sé que soy una pesada, pero más pesado es saber que no puedo acceder casi al alquiler ni a comprarme una vivienda en 850 años", censura, exponiendo una sensación compartida por muchos jóvenes españoles.

A esto, añade otro elemento polémico: el impacto fiscal. "Es más horrible todavía pensar que mucha de esta gente tributa fuera y viene a ocupar nuestro lugar", sostiene, en referencia a algunos perfiles de expats o nómadas digitales.

Turismo, redes y efecto llamada

Además, el caso pone sobre la mesa una cuestión cada vez más relevante: el papel de las redes sociales en la transformación de las ciudades. Según la tiktoker, los vídeos virales no solo muestran lugares, también los romantizan de más y los convierten en destinos deseados.

Y en un contexto de turismo masivo, ese efecto llamada puede tener consecuencias directas: más demanda, más presión sobre los precios y un desplazamiento progresivo de la población local en favor de residentes temporales con mayor poder adquisitivo.

"No soportamos ni un minuto más esta situación", subraya la creadora de contenido. "Simplemente os animo a denunciar y a comentarles cosas para que se queden en shock y no quieran saber nada de nosotros", concluye, alentando a sus seguidores a seguir sus pasos.

"¡¡¡Gracias por hablar de esto!!! Ultra necesario"; "¡Es un deporte que llevo practicando años! 100% recomendado"; "Cómo te entiendo, es que es absolutamente insoportable"; "Un haul más del Mercadona y tiro el móvil al mar", han comentado algunos de los usuarios en la sección de comentarios, aplaudiendo el discurso de @paulara.