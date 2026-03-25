Sandra, joven residente de Mallorca: "No debería ser un lujo vivir en el sitio donde has crecido"
El acceso a la vivienda, el problema de toda una generación.
Durante años, vivir en Mallorca era sinónimo de arraigo: crecer en un barrio, tener a los tuyos cerca y, con suerte, comprar una vivienda cerca de donde siempre habías crecido.
Sin embargo, hoy en día esa idea se desvanece para muchos jóvenes. El encarecimiento de los precios y la falta de oferta de la isla han convertido el acceso a la vivienda en un objetivo prácticamente imposible para muchos.
Es el caso de Sandra, una chica mallorquina de 29 años que ha nacido y crecido en Es Molinar, un barrio pescador a las afueras de Palma. Como muchos de su generación, Sandra siempre dio por hecho que su futuro estaría ligado a su barrio, en el que también viven sus amigos de toda la vida y gran parte de su familia, como sus padres, sus tíos o sus abuelos. Pero la realidad ha cambiado.
"Es imposible comprar una casa en mi barrio de toda la vida", asegura, con una mezcla de tristeza, frustración y resignación. "Yo siempre soñé con vivir donde he crecido y ahora no poder ni planteármelo es muy triste. No debería ser un lujo vivir en el sitio donde has crecido", admite.
Sueldos que no siguen el ritmo
Pese a contar con una carrera universitaria, un sueldo estable y un trabajo de lo suyo, la compra de una vivienda en su barrio de toda la vida, donde aún sigue residiendo en casa de sus padres, es toda una utopía.
"Trabajo en una empresa grande, tengo un contrato fijo y llevo años ahorrando. Pero no basta", asume la mallorquina con resignación. "Es muy frustrante dejar de hacer cosas para intentar ahorrar un poco y luego darte cuenta de que, en realidad, no sirve para mucho", lamenta.
Uno de los principales problemas, según Sandra, es la desconexión entre salarios y precios de la vivienda. "Cobro un sueldo normal, como mucha gente, pero no llega para lo que piden ahora", afirma.
"Te piden una cantidad inicial que es imposible reunir si no tienes ayuda"
Incluso con ahorros, la entrada para una vivienda se ha convertido en una barrera casi insalvable. "Te piden una cantidad inicial que es imposible reunir si no tienes ayuda", añade.
Esta situación genera una asfixiante sensación de bloqueo. "No es que no quiera comprar, es que no puedo. Cuando empecé a mirar precios en la zona pensé que quizá era algo puntual, pero qué va, cada año es peor", apunta Sandra.
"Ves pisos que antes, siendo mucho más nuevos, costaban menos de la mitad y ahora son imposibles", explica. "La casa de padres misma, en mi edificio por un piso de 90 metros que costaba menos de 200.000 euros hace 20 años ahora están pidiendo más de medio millón", ejemplifica.
Irse de la isla, una opción cada vez más real
La situación de Sandra no es un caso aislado. Lo que antes eran viviendas accesibles para familias locales en barrios obreros, hoy están fuera del alcance de una parte mayoritaria de los residentes.
En su caso, la búsqueda ha sido especialmente dura por el componente emocional. "No quiero irme de mi barrio, es donde he crecido, donde está mi familia, mis amigos… pero es que no puedo permitírmelo, no tengo ninguna opción”.
Ante este panorama, muchos jóvenes empiezan a plantearse algo que hace años parecía impensable: marcharse de la isla.
"Cada vez conozco a más gente que se va porque no puede quedarse", cuenta Sandra. "Tengo varios amigos del colegio que se acaban de comprar una casa cerca de Valencia, Gran Canaria o Galicia, y todos preferirían haberse quedado", expone.
Incluso ella misma no lo descarta. "Yo no quiero irme, pero si no puedo vivir aquí, ¿qué opción me queda? Aquí tengo toda mi vida, pero llega un momento en que tienes que pensar en tu futuro", asume.
Una generación sin acceso
El caso de Sandra refleja una tendencia más amplia: una generación que, pese a trabajar, no puede acceder a una vivienda en su propio entorno.
"Antes, con esfuerzo, podías conseguirlo. Ahora ni siquiera con esfuerzo es suficiente", lamenta. "Yo de momento sigo mirando, sigo intentando ahorrar, pero cada vez lo veo más lejos", añade con pesimismo.
Una situación que resume el problema de fondo: una isla que sigue atrayendo a millones de visitantes cada año, pero donde cada vez es más difícil para sus propios residentes construir un proyecto de vida.