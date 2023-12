Unión de 22 asociaciones para acabar con la ideología animalista

Hasta 22 asociaciones, muchas de ellas vinculadas principalmente al mundo rural y ganadero, se han unido en Santander para acabar con la ideología animalista. Las asociaciones han firmado una declaración para decir "basta ya" a la "imposición" y el "avance" de la ideología animalista y el antiespecimismo" que "han logrado colarse" en muchos ámbitos de la sociedad, y alertar de sus "resultados catastróficos".

Entre los firmantes de la denominada declaración de Santander, que se ha suscrito en el Palacio de la Magdalena, figuran la Federación Española de Caza, además de la de Cantabria; la asociación agraria ASAJA; la Fundación Toro de Lidia; la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y Alianza Rural, además de distintas asociaciones de deportes con animales y de las once que componen la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria.

Bajo el subtítulo de 'compromiso con nuestra cultura, tradición, economía y medio ambiente', en la Declaración de Santander quiere representar "el rechazo de la sociedad civil" --o al menos de una parte de ella-- a una "ideología animalista" que avanza en los últimos tiempos y que "intenta alterar por la fuerza todo nuestro rico legado patrimonial y de identidad, presentando una pretendida igualdad entre animales y hombres.

De hecho, se alerta de que incluso hay una "nueva ideología todavía más radical, llamada antiespecista, que promueve una extravagante equiparación entre animales y hombres, reduciendo unos y otros a la categoría de 'seres sintientes'", eliminando por tanto, según la Declaración, "la dimensión ética y consciente del ser humano, degradándolo así al no reconocerle las especificidades que hacen del mismo un ser único dotado de una dignidad inalienable".

En el texto se asegura que ambas ideologías "no buscan lo mejor para los animales", sino "igualarlos a los hombres", algo que los firmantes ven "contrario a la naturaleza de ambos y su distinta dignidad".

Entre los riesgos "resultados catastróficos" de estas corrientes, se asegura que supondrán "el fin de nuestra identidad cultural, además de sentenciar cualquiera de las innumerables actividades relacionadas de alguna manera con los animales".

Tras esta exposición, los firmantes muestran su oposición a estas ideologías y "sus intentos de uniformar el pensamiento, tratando de imponer una nueva realidad cultural, económica y social" e instan a las autoridades "a legislar a favor de la preservación de la pluralidad de tradiciones, elementos culturales, económicos y ecosistemas organizados en torno a nuestra relación con los animales".

Así se defiende "que la cultura y la identidad de un pueblo las configuran sus gentes sin imposiciones internas con el único límite de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Aunque hoy ha sido la presentación de la Declaración y la adscripción a esta de los primeros firmantes, podrán sumarse asociaciones y empresas pueden adherirse al manifiesto a través de la página web declaraciondesantander.com.

Intervenciones de algunos firmantes

En el acto han intervenido algunos de los firmantes, como han sido el presidente de ASAJA, Pedro Barato; el de la Federación Nacional de Caza, Manuel Gallardo; el de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, que ha sido el encargado de leer la Declaración, y un representante de la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria.

Uno de los más contundentes ha sido Manuel Gallardo, que ha afirmado que el animalismo es un movimiento "de carácter absolutista y supremacista que se considera superior" y que "trata de imponer su moral y su ética", usando para ello --ha dicho irónico-- el "discurso de la compasión, de la pena y, llegado el caso, de la culpabilidad que tenemos que sentir después de miles de años utilizando perversamente" a los animales y siendo "genocidas y devoradores de proteínas inocentes".

Ha advertido del "enorme éxito" de este movimiento "insaciable" y que, según ha dicho, "ha logrado colarse en las instituciones, la clase política o los medios de comunicación". "Parece que es mucho más políticamente correcto decir que quieres más a tu perro que a tu hijo", ha censurado Gallardo.

Según ha dicho, esta ideología ha logrado introducir "un nuevo concepto de ética y moral" y a partir de ello ha conseguido generar normas "perversas" en España que "modifican la relación entre el hombre y los animales", cuando unos y otros "deben estar en su sitio".

Según ha dicho, el animalismo tiene como "gran piedra angular" el derecho animal cuando, a su juicio, "los animales no pueden ser sujetos de derecho", aunque sí debe haber normas que obliguen a respetar, no maltratar y no abandonar a los animales.

Gallardo ha lamentado el "adoctrinamiento y reeducación" que, en su opinión, pretende el animalismo que "criminaliza" y "demoniza" a determinados colectivos, como los cazadores, y hace que la sociedad crea que hay que legislar en contra de ellos, instalándose --ha dicho--- una especie de "populismo punitivo" que, según ha dicho, también sufrieron los judíos en la Alemania Nazi.

Sin salirse de esa comparación, ha cerrado su intervención afirmando que colectivos como el suyo "puede que no salgan airosos" frente a este animalismo, pero ha advertido que "la sociedad en su conjunto pagarán la Noche de los Cristales Rotos".

Por su parte, el presidente de ASAJA ha considerado "muy importante" esta Declaración para "parar los pies" a "animalistas de salón" que, tratan de "imponer un modo de vida" y de los negocios en el mundo rural a base de informes, prohibiciones e imposiciones y que afectan a sectores como la ganadería y en general al mundo rural. Por ello, ha confiado en que esta Declaración sirva para "que las conciencias de algunos se moderen".

Y Victorino Martín ha sido el encargado de leer la Declaración y ha afirmado que "no van a permitir" que esta corriente "nos arrebate lo que somos".

El representante de la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria ha advertido que "si los animalistas de ciudad se salen con la suya" los pueblos "desaparecerán". "Se nos llena la boca con la España rural y luego vemos que se hacen cosas que nos lo ponen imposible", ha lamentado.