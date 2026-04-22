Va a la Feria de Sevilla y explica cuánto ha gastado en comida y bebida: "Es un poco complicado de calcular..."

La Feria de Sevilla, también conocida como Feria de abril, arrancó este lunes con su tradicional "alumbrao". Miles de sevillanos y turistas de toda España se desplazan hasta el Real de la Feria, el recinto donde se celebra uno de los eventos del año para los sevillanos.

La fiesta es la protagonista en la Feria de Sevilla, donde abundan la bebida y la comida. La usuaria de Instagram @aitanabonet, que publica contenido gastronómico en la cuenta @debuencomerr, ha subido un video en sus redes sociales contando lo que come en un día, y sobre todo, cuánto le cuesta.

En primer lugar, un surtido de ibéricos, que incluye caña de lomo y jamón, por 32 euros. Para acompañarlo "una jarra de rebujito", que tiene un precio de 12 euros. A esto hay que sumarle una ración de croquetas de jamón por 17 euros.

Más de 130 euros entre 5-6 personas

El particular menú de esta joven también incluye gambas rebozadas y unas "lagrimitas" de pollo, ambas raciones por también 17 euros en la Feria de Sevilla. Después optan por unos "flamenquines", que asciende a 20 euros por ración.

"Agua, súper importante, que no puede faltar", comenta Aitana Bonet, que informa de que el precio de la botella es de 1,5 euros. Por último, y para cerrar su menú, una ración de pollo con patatas, también por 17 euros.

En total, cuenta esta chica, gastó un total de 133,5 euros. Eso sí, entre 5-6 personas. "Es un poco complicado calcular porque iba picando todo el mundo", explica. Así, el precio por persona por comer en la Feria de Sevilla oscila alrededor de los 27 euros.

¿Qué se celebra estos días en Sevilla?

La Feria de Sevilla, oficialmente llamada Feria de Abril, es una gran celebración popular que conmemora y exalta la identidad, las tradiciones y la forma de convivir de Sevilla y de Andalucía.

Aunque nació en el siglo XIX como una feria ganadera y comercial, hoy es sobre todo una fiesta social, cultural y festiva, donde la ciudad se reúne para celebrar su manera de vivir, relacionarse y divertirse.

También se celebra la cultura andaluza, especialmente a través del traje de flamenca, que es uno de los grandes símbolos de la Feria. Aunque no es obligatorio vestirlo, es habitual que muchas mujeres lo lleven durante el día, mientras que los hombres suelen vestir traje corto o chaqueta.