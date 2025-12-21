Lleva 3 más de tres años viviendo en España y explica por qué prefiere nuestra Navidad a la británica: "No os encerráis en casa, salís a vivir. Allí es una locura, aquí se disfruta"

La Navidad está a punto de llegar y millones de personas en todo el planeta se preparan para celebrar estas fechas tan señaladas. Sin embargo, esta época no se vive ni se celebra de la misma manera en todo el mundo. Existen claras y profundas diferencias culturales y sociales que transforman la experiencia navideña dependiendo del lugar en el que te encuentres. Lo que para unos es nieve y chimenea, para otros es sol y calle; lo que para unos es puro consumismo, para otros es tradición.

Steve es un norirlandés quien vive hace más de tres años en España, concretamente en la zona de la Costa Blanca. A través de su canal de YouTube, este expatriado se ha dedicado a exponer y analizar en un reciente vídeo las diferencias que ha descubierto respecto a las celebraciones navideñas entre su nuevo hogar, España, y su país natal, ofreciendo una perspectiva fresca y a menudo sorprendida de nuestras costumbres.

De la frescura en la mesa a la ausencia de estrés en las calles

Con relación a la gastronomía, Steve destaca que son culturas culinarias totalmente opuestas en estas fechas. "No hacen pavo asado ni mucho menos pudín de Yorkshire. Por lo que he visto y me han dicho suele ser marisco, pescado al horno, jamón curado. Así que es más mediterráneo y ligero en general", expone el hombre, sorprendido por cómo la dieta mediterránea se mantiene incluso en las festividades.

El norirlandés indica en el video que hay distintas metodologías y ritmos en cuanto a la preparación de la época navideña. De hecho, le llama la atención la ausencia de estrés colectivo en las semanas previas.

"La preparación de la Navidad en España es mucho más tranquila, no se vive la locura que se vive en lugares como Irlanda del Norte o Inglaterra. Las tiendas no son tan intensas y la gente no parece ir de un lado a otro con la misma prisa", declara Steve, apreciando el "tempo" español, más pausado y centrado en el disfrute del momento.

Una sociedad extrovertida que vive la fiesta fuera de casa

Precisamente, a lo largo de su video, el hombre enfatiza en el ritmo y la manera tranquila en la que los españoles viven esta época del año, detallando lo social que es la cultura, incluso en los días más señalados.

“Desde mi perspectiva el día de Navidad se vive muy diferente que en mi país natal, es un día para estar relajado y disfrutar en familia y no necesariamente dentro de casa. A diferencia de casa, no se siente esa sensación de que el país entero se detiene por todo el día”, manifiesta el youtuber.

De hecho, cerca de Torrevieja, en la Costa Blanca donde vive Steve, el clima permite tradiciones que serían impensables en Belfast. Hay personas que tienen la costumbre de celebrar la Navidad en la propia playa, tomando el sol y disfrutando de una barbacoa entre familiares y amigos, cambiando el abrigo por las gafas de sol. "La primera vez que lo vi me quede atónito y me parece brillante", asegura el creador de contenido.

Un ritmo más ameno, centrado en las tradiciones

Steve también hace alusión a la importancia que tiene el mes de enero para los españoles, ya que se celebra la cabalgata de los Reyes Magos y la apertura de regalos para los chicos.

"Cuando nosotros estamos guardando los adornos, sintiendo que la Navidad hace parte del pasado, en España están celebrando el evento principal de los niños, el 6 de enero, día en el cual se abren los regalo y eso cambia el ritmo de la temporada”, dice Steve.

Del mismo modo, expresa el desapego comercial que ha percibido en España, algo en que en Irlanda del Norte e Inglaterra es muy característica de las festividades navideñas.

"Ahora que vivo aquí, se siente más navideño y lo estoy disfrutando más, es menos estresante, menos llamativo y no se trata de ir de compras todo el día, los españoles celebran la Navidad de una manera más encantadora y tradicional, personalmente siento que es porque no se ha comercializado tanto”, afirma el norirlandés