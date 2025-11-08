Vuelve el frío y las chinches se acercan a los hogares españoles en busca de refugios: cómo actuar a tiempo para vivir un invierno tranquilo

Con la llegada del invierno, las chinches invaden los hogares en busca de calor. Tal y como publica el medio Tropismi, estos pequeños insectos son muy molestos, en casa y fuera de ella, donde suponen una desgracia para los agricultores, porque arruinan las frutas. En los interiores, sin embargo, pueden liberar malos olores y, aunque no pican, su presencia puede provocar dolores de cabeza o náuseas provocadas por el intenso olor.

"Tener chinches en casa es todo menos agradable y debe encontrar un método para ahuyentarlas de una vez por todas, evitando molestias de todo tipo", reza la publicación. "Con este método puedes deshacerte de ellas de una vez por todas, ¡aquí te explicamos cómo no volver a ver un insecto así en casa!".

De acuerdo a la información difundida, es bueno mantener alejadas las chinches de nuestro hogar, incluso cuando se sientan tentadas a refugiarse dentro de nuestras paredes. Según los expertos consultados en la publicación, "se deben evitar los insecticidas domésticos comerciales, no sólo porque podrían ser dañinos para los humanos, sino también porque a menudo son ineficaces".

Para evitar una posible plaga de estos insectos, el digital recomienda tomar medidas para que nuestro hogar esté protegido de las chinches: además de la instalación de mosquiteras para evitar su entrada, las grietas alrededor de las ventanas deben sellarse bien, "revisando también las rejillas de ventilación". Además, es importante tener en cuenta que tanto el agua y el vinagre pueden ser "un excelente repelente": además de ser un ingrediente muy útil para pulir y desinfectar, el vinagre tiene un olor bastante desagradable para las chinches y, "por lo tanto, ayuda a mantenerlas bien alejadas de nuestros hogares".

En caso de que estén en casa, según el artículo, "en lugar de aplastarlos, es mejor usar la aspiradora y luego vaciar la bolsa"." Posteriormente, se pueden usar trampas de luz o recipientes con agua jabonosa para capturarlos y traerlos de regreso a su hábitat natural, es decir, fuera de nuestro apartamento", se asegura. "¡Con estas pequeñas precauciones, incluso en invierno, podemos decir adiós a la presencia no deseada de chinches en la casa!".