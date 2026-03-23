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Adiós a Estados Unidos en el móvil: movimiento para sustituir las apps por alternativas europeas
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Adiós a Estados Unidos en el móvil: movimiento para sustituir las apps por alternativas europeas

Una iniciativa que pretende reducir nuestra dependencia tecnológica.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de la pantalla de un móvil con varias app, entre ellas, WhatsApp.
Imagen de archivo de la pantalla de un móvil con varias app, entre ellas, WhatsApp.Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Desde el regreso de Donald Trump al poder, ha ido creciendo entre ciudadanos y expertos una inquietud que va más allá de la política: la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Lo que antes parecía inevitable, como usar sus aplicaciones, sus servicios y sus plataformas, ahora empieza a cuestionarse. Ese debate, que ya afectaba a gobiernos y empresas, ha dado el salto definitivo a la vida cotidiana y al uso del teléfono móvil.

En este contexto ha cobrado fuerza un movimiento que, sin hacer demasiado ruido, gana cada vez más adeptos en toda Europa: el de quienes buscan sustituir las aplicaciones más populares por alternativas desarrolladas en el continente. Bajo iniciativas como ‘European Alternatives’ varios usuarios, desarrolladores y defensores de la privacidad comparten recomendaciones para dejar atrás herramientas de gigantes como Google, Apple o Microsoft.

Ya no se trata solo de una cuestión ideológica, sino también económica y legal, ya que al apostar por servicios europeos implica, dicen, reforzar la industria local y operar bajo las normas de protección de datos de la Unión Europea. Por ello, el objetivo de esta plataforma es ayudar a localizar sustitutos de origen comunitario o europeo para herramientas tan cotidianas como el correo o el mapa.

¿Es posible sustituirlas?

Aun así, la gran incógnita es si esa “independencia digital” es realmente alcanzable. Para el experto en desarrollo e inteligencia artificial Julio César Fernández, la respuesta es, al menos por ahora, poco optimista. “Seamos sinceros. ¿Vamos a dejar de usar Google? No. Google no es un servicio: ha mutado a constructo social. A convención. Como WhatsApp o ChatGPT”, explica en declaraciones recogidas por El Correo.

Plataformas como Google han dejado de ser simples herramientas para convertirse en hábitos profundamente integrados en la vida diaria. “Cuando un servicio pasa a ser un término (con expresiones como 'googlear' o 'whatsappear'), difícilmente puede ser reemplazado”, sentencia. Esto se suma a la falta de alternativas igual de consolidadas en aspectos como la eficacia de los buscadores, que lo complica todo aún más.

A pesar de ello, la web ofrece listados con algunas aplicaciones y servicios digitales europeos para quienes quieran empezar con el cambio:

  • Gmail: Proton Mail (Suiza), mailbox (Alemania)
  • Google: Qwant (Francia), Mojeek (Reino Unido)
  • WhatsApp: Threema (Suiza), Olvid (Francia)
  • YouTube: alugha (alojada en Europa), PeerTube (código abierto)
  • Microsoft Office: LibreOffice (Alemania), SoftMaker Office NX (Alemania)
  • ChatGPT: Le Chat (Francia), Lumo (Suiza)

En este escenario, más que una ruptura radical, el debate parece dirigirse hacia una mayor conciencia en el uso de la tecnología. “¿Es malo usar Google, TikTok, Instagram, etc..? Ni mucho menos. Siempre y cuando seamos conscientes de qué parte de nosotros estamos ofreciendo por el camino. Que la gente conozca alternativas siempre es positivo”, reflexiona el experto, en una llamada a la responsabilidad individual más que al rechazo absoluto. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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