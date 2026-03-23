Adiós a Estados Unidos en el móvil: movimiento para sustituir las apps por alternativas europeas

Desde el regreso de Donald Trump al poder, ha ido creciendo entre ciudadanos y expertos una inquietud que va más allá de la política: la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Lo que antes parecía inevitable, como usar sus aplicaciones, sus servicios y sus plataformas, ahora empieza a cuestionarse. Ese debate, que ya afectaba a gobiernos y empresas, ha dado el salto definitivo a la vida cotidiana y al uso del teléfono móvil.

En este contexto ha cobrado fuerza un movimiento que, sin hacer demasiado ruido, gana cada vez más adeptos en toda Europa: el de quienes buscan sustituir las aplicaciones más populares por alternativas desarrolladas en el continente. Bajo iniciativas como ‘European Alternatives’ varios usuarios, desarrolladores y defensores de la privacidad comparten recomendaciones para dejar atrás herramientas de gigantes como Google, Apple o Microsoft.

Ya no se trata solo de una cuestión ideológica, sino también económica y legal, ya que al apostar por servicios europeos implica, dicen, reforzar la industria local y operar bajo las normas de protección de datos de la Unión Europea. Por ello, el objetivo de esta plataforma es ayudar a localizar sustitutos de origen comunitario o europeo para herramientas tan cotidianas como el correo o el mapa.

¿Es posible sustituirlas?

Aun así, la gran incógnita es si esa “independencia digital” es realmente alcanzable. Para el experto en desarrollo e inteligencia artificial Julio César Fernández, la respuesta es, al menos por ahora, poco optimista. “Seamos sinceros. ¿Vamos a dejar de usar Google? No. Google no es un servicio: ha mutado a constructo social. A convención. Como WhatsApp o ChatGPT”, explica en declaraciones recogidas por El Correo.

Plataformas como Google han dejado de ser simples herramientas para convertirse en hábitos profundamente integrados en la vida diaria. “Cuando un servicio pasa a ser un término (con expresiones como 'googlear' o 'whatsappear'), difícilmente puede ser reemplazado”, sentencia. Esto se suma a la falta de alternativas igual de consolidadas en aspectos como la eficacia de los buscadores, que lo complica todo aún más.

A pesar de ello, la web ofrece listados con algunas aplicaciones y servicios digitales europeos para quienes quieran empezar con el cambio:

Gmail : Proton Mail (Suiza), mailbox (Alemania)

: Proton Mail (Suiza), mailbox (Alemania) Google : Qwant (Francia), Mojeek (Reino Unido)

: Qwant (Francia), Mojeek (Reino Unido) WhatsApp : Threema (Suiza), Olvid (Francia)

: Threema (Suiza), Olvid (Francia) YouTube : alugha (alojada en Europa), PeerTube (código abierto)

: alugha (alojada en Europa), PeerTube (código abierto) Microsoft Office : LibreOffice (Alemania), SoftMaker Office NX (Alemania)

: LibreOffice (Alemania), SoftMaker Office NX (Alemania) ChatGPT: Le Chat (Francia), Lumo (Suiza)

En este escenario, más que una ruptura radical, el debate parece dirigirse hacia una mayor conciencia en el uso de la tecnología. “¿Es malo usar Google, TikTok, Instagram, etc..? Ni mucho menos. Siempre y cuando seamos conscientes de qué parte de nosotros estamos ofreciendo por el camino. Que la gente conozca alternativas siempre es positivo”, reflexiona el experto, en una llamada a la responsabilidad individual más que al rechazo absoluto.