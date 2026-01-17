Gemini sentando cátedra y una nueva Siri para este año: la letra pequeña del histórico acuerdo entre Apple y Google

El CEO de Apple, Tim Cook, y el de Google, Sundar Pichai. Unidos, como su acuerdo para reforzar a Siri.

Ni un mes ha pasado desde que dimos la bienvenida a 2026 y este lunes hemos tenido la que, con gran probabilidad, va a ser una de las noticias tecnológicas del año. Apple y Google han llegado a un acuerdo para colaborar de forma plurianual, con una próxima generación de los Apple Foundation Models, es decir, los modelos de Apple, basada en el trabajo de Gemini.

Está claro que la inteligencia artificial está marcando los últimos años. Ejemplo de ello son todas las novedades que se han presentado en el CES 2026. En una buena parte, la IA se ha convertido en el epicentro del desarrollo de diferentes sectores tecnológicos. Pero esto va más allá, entre dos de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Para nadie era un secreto que Apple Intelligence no estaba siendo capaz de cumplir con las exigencias de un público cada vez más adaptado a explotar la IA en su día a día. Las continuas evoluciones y los saltos agigantados de Alphabet, la empresa matriz de Google, con su IA, Gemini, sólo han hecho más daño a la firma de Tim Cook.

Pero esto parece que quieren que sea agua pasada. Este histórico movimiento pone de manifiesto varias cosas y tiene una letra pequeña que es más importante de lo que parece para aquellos que son usuarios de iPhone u otros dispositivos de Apple.

La unión, ¿hace la fuerza?

Si alguien se imagina que este acuerdo supone una unión entre Apple y Google, te avanzo de que no es tal y como imaginas. Las distancias entre ambas compañías siguen estando igual de separadas, a unas decenas de kilómetros entre la una y otra en Silicon Valley, San Francisco (Estados Unidos).

Cada uno va a seguir a lo suyo, con sus avances, sus apuestas y, por supuesto, sus errores. Pero sólo se coincidirá en un apartado que no es baladí. Se trata de hacer que Apple Intelligence esté a la altura de las circunstancias. No habrá sido una decisión fácil para la compañía de Tim Cook reconocer que necesitan ayuda en esta tarea.

Desde hace meses, según adelantó Mark Gurman en Bloomberg, Apple ya estaba buscando a uno de los líderes en IA a nivel mundial para poder diseñar una herramienta mucho más inteligente de lo que lo es actualmente. Y qué mejor elección que Google.

No sabemos si el acuerdo llegó antes o después de Navidad, pero la noticia sí lo ha hecho a posteriori, provocando una de las noticias tecnológicas del año. Un acuerdo resumido en una declaración conjunta de dos párrafos.

"Apple y Google han iniciado una colaboración plurianual que basará la próxima generación de Modelos de la Fundación Apple en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri más personalizada que llegará este año", han explicado.

Fue la compañía de Tim Cook la que analizó varias propuestas y evaluó de forma exhaustiva los planes de la firma de Sundar Pichai. Y sí, terminó determinando que "la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos de Fundación Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple".

Traducción del acuerdo sin necesidad de IA

Esto suena bastante llamativo, pero la clave tiene que ver con la letra pequeña. En qué se traduce esta postura que ha adoptado Apple y que llevará a invertir cientos de millones de euros al año para tener una IA que emane de la alta capacidad de los modelos de Gemini.

Se comentaba en el comunicado, pero el primer gran cambio, para este mismo año es el de la nueva Siri. El asistente de Apple ha tenido tiempos mejores. Parecía que iba a revolucionarlo todo cuando se lanzó en octubre de 2011. Pero 15 años después, la cosa no ha ido por los derroteros que se imaginaron en sus comienzos.

La aparición de ChatGPT, a finales de 2022, provocó una revolución en el mundo de los chatbots y el impulso definitivo a que la IA fuese generativa, pero también al alcance de la mano de la gente.

Pero este refuerzo de Siri y la mejora de Apple Intelligence es algo casi capital para Apple. Aunque hay que tratar de aclarar que el acuerdo no significa carta blanca para Google y que estos servicios sean una réplica de los de Google.

Según ha explicado el experto Max Weinbach en Creative Strategies, Google cederá la base de su modelo de Gemini para que Apple lo pueda ejecutar. Y digo Apple, porque las capacidades inteligentes de la firma de Sundar Pichai las podrán usar para mejorar sus propios modelos y sin que Google tenga acceso a ello.

Y retomando la idea de la Siri que se espera para este año, es posible que la compañía de Tim Cook se ponga manos a la obra para intentar que forme parte de su próxima gran actualización, iOS 27 que, como suele ser habitual, prevén presentar el próximo mes de junio en su conferencia de desarrolladores WWDC 2026. Pero para ello, hará falta pulir su nuevo asistente inteligente de forma que para entonces responda a la perfección. Algo que costará mucho trabajo.

Es justo lo que resalta el analista Ming-Chi Kuo. Desde su perfil en la red social X, ha destacado que Apple se enfrenta "a dos desafíos a corto plazo en su desarrollo interno de IA" que le han obligado a elegir a Google.

"La presentación de IA de la WWDC de este año no puede permitirse otra decepción".

"Las expectativas de los usuarios han aumentado, un punto en el que incluso cumplir por completo las promesas pasadas sobre Apple Intelligence y Siri puede que ya no sea suficiente, lo que crea una necesidad urgente de un modelo de IA en el dispositivo más potente".

Y claro, no supondrá un efecto a corto plazo, pero el acuerdo, tal y como indica Ming-Chi Kuo, "ayuda a Apple a aliviar la presión a corto plazo de múltiples frentes". Y considera que este importante paso abrirá la puerta a que la IA sea un "elemento central del hardware, el sistema operativo y la experiencia general del usuario". De hecho, asegura que el acuerdo será temporal. Es decir, en cuanto su IA eche a rodar y cumpla con sus previsiones, volverán a separar sus caminos.

La noticia ya se ha dado a conocer de forma oficial, el impacto está por ver. Lo que está claro es que el giro de guion, unido a las salidas de los últimos meses, muestran que la hoja de ruta de Apple Intelligence y de la influencia de la IA en Apple ha cogido otro rumbo distinto, aunque con el mismo fin, el de estar a la altura.