Una startup lanza un robot doméstico que promete hacerte la colada y la cama por 7.000 euros: "Un Roomba con brazos"

Durante décadas, los robots domésticos han sido una promesa recurrente de la ciencia ficción. Máquinas capaces de limpiar, ordenar la casa o encargarse de las tareas más tediosas del día a día. Ahora, una startup estadounidense quiere acercar un poco más esa visión al mundo real.

La empresa Weave Robotics ha presentado Isaac 1, un robot para el hogar diseñado para realizar tareas domésticas como doblar la colada, hacer la cama o recoger objetos. Y lo ha hecho con un precio que ha llamado especialmente la atención en el sector: 7.999 dólares, unos 7.000 euros al cambio.

La compañía, respaldada por la aceleradora tecnológica Y Combinator, anunció el lanzamiento a través de las redes sociales, donde el vídeo de presentación acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y abrió un intenso debate sobre el futuro de la automatización doméstica.

La promesa de olvidarse de las tareas de casa

Según Weave Robotics, Isaac 1 ha sido concebido para operar de manera autónoma en las labores más habituales del hogar.

Entre las funciones que muestra la empresa figuran doblar ropa, recoger habitaciones, organizar objetos o hacer la cama. El robot puede actuar por sí mismo, aunque también dispone de un sistema de control remoto que permite que un operador humano tome el mando si encuentra dificultades.

La propuesta llega en un momento en el que numerosas compañías tecnológicas compiten por ser las primeras en introducir robots humanoides en los hogares a gran escala. Hasta ahora, sin embargo, ninguna ha conseguido hacerlo de forma masiva.

"Un Roomba con brazos"

Una de las definiciones que más repercusión ha tenido tras la presentación ha sido la del experto en tecnología financiera Simon Taylor, que describió el dispositivo como "un Roomba con brazos".

La comparación hace referencia a los populares robots aspiradores que llevan años presentes en millones de hogares y que representan uno de los pocos ejemplos de automatización doméstica que han logrado triunfar comercialmente.

Las imágenes difundidas por la empresa muestran un robot con brazos articulados manipulando prendas de ropa y realizando tareas sencillas de organización dentro de una vivienda.

No obstante, algunos usuarios han expresado dudas sobre la velocidad y la eficacia real del sistema, calificándolo de "lento" o "aparatoso" en los primeros vídeos compartidos por la compañía.

Más barato que sus rivales

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es su precio: los casi 8.000 dólares de Isaac 1 están muy lejos de las cifras que manejan otros proyectos similares.

La empresa noruega-estadounidense 1X, por ejemplo, ha situado en torno a los 20.000 dólares el coste previsto de Neo, su robot doméstico humanoide. Por su parte, Tesla sigue sin anunciar oficialmente cuánto costará Optimus, el robot en el que trabaja desde hace años y que Elon Musk considera una de las apuestas estratégicas más importantes de la compañía.

Precisamente esa diferencia de precio ha llevado a algunos analistas a plantear que los robots domésticos podrían comenzar a acercarse a un mercado más amplio de lo que parecía hace apenas unos años.

El gran desafío de la robótica

A pesar del entusiasmo generado, los expertos recuerdan que desarrollar robots capaces de desenvolverse en entornos domésticos sigue siendo uno de los mayores retos tecnológicos de la actualidad.

A diferencia de los chatbots de inteligencia artificial, que pueden entrenarse utilizando enormes cantidades de información disponible en internet, los robots necesitan aprender a interactuar con el mundo físico, identificar objetos, moverse en espacios cambiantes y manipular elementos de formas muy diversas.

Lo que para una persona supone una acción trivial -doblar una camiseta, recoger un juguete o colocar una almohada- puede convertirse en un desafío extremadamente complejo para una máquina.

La carrera acaba de empezar

Las primeras entregas de Isaac 1 están previstas para otoño de este año, aunque todavía queda por ver si el robot cumple las expectativas generadas por su lanzamiento.

Mientras tanto, gigantes como Tesla y startups especializadas en inteligencia artificial y robótica continúan acelerando sus proyectos con un objetivo común: convertir en realidad una idea que durante décadas parecía reservada a películas y novelas futuristas.

La pregunta ya no parece ser si los robots acabarán entrando en los hogares, sino cuándo dejarán de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un electrodoméstico más de la casa. Y empresas como Weave Robotics quieren ser las primeras en demostrarlo.