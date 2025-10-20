Canva, Roblox, Clash of Clans, Fortnite... caída de servicios por un fallo de Amazon Web Services

Captura de pantalla de incidencias registradas por DownDetector el lunes 20 de octubre a las 9:50.

Canva, Roblox, Clash of Clans, Dropbox, Perplexity, Fortnite... muchas plataformas online, así como videojuegos, presentan errores en la mañana de este lunes por un fallo de Amazon Web Services (AWS).

AWS es una plataforma de servicios en la nube, de hecho la más utilizada a nivel mundial, que proporciona almacenamiento, bases de datos y otros servicios que permiten tanto a empresas como a desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones sin infraestructura física (es decir, sin tener sus propios servidores).

A través de su web, AWS ha confirmado la incidencia, de la que señala que es "un problema operativo" de aumento de las tasas de error y latencias.

"Confirmamos un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1. Este problema también podría estar afectando la creación de casos a través del Centro de Soporte de AWS o la API de Soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa raíz", señalan.

Después, han puntualizado que confirman "tasas de error significativas en las solicitudes realizadas al punto de conexión de DynamoDB en la región US-EAST-1. Este problema también afecta a otros servicios de AWS en la región US-EAST-1. Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte". Han vuelto a recalcar que sus ingenieros están haciendo todo lo posible para atajar "la causa raíz".

En webs como Canva, una herramienta de diseño online muy popular, aparecen mensajes de error del servidor como éste:

Captura de pantalla de la web de Canva. CANVA

Entre los múltiples servicios afectados se encuentra también, por ejemplo, la propia Alexa de Amazon, su asistente por voz, el servicio de Prime Video o la web de compras de Amazon. En algunos países están caídos, mientras que en otros funcionan de manera parcial.