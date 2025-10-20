Por qué no se pueden comprar las entradas de La Oreja de Van Gogh: la banda responde y da una solución

Este lunes a las 12h estaba marcado en rojo en el calendario de los seguidores de La Oreja de Van Gogh. Después de que la pasada semana anunciaran el regreso de la banda con Amaia Montero —y con una salida temporal de Pablo Benegas como guitarrista—, el viernes el conjunto donostiarra publicó las fechas de la gira para 2026 con parada en 15 ciudades españolas entre los meses de mayo y noviembre.

Sin embargo, muchos se han encontrado con un mensaje inesperado al entrar en la web de La Oreja de Van Gogh para adquirir sus tickets debido al fallo informático generalizado a las webs y servidores de Amazon Web Services, con sitios afectados que van desde Ticketmaster, a Canva o Roblox. Por ello, han retrasado la venta de entradas a las 16h.

"Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12:00 h, hasta las 16:00 h de hoy", se puede leer en la web.

Según detallan en su comunicado, "este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios".

El grupo ha querido "agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar" y esperan que se pueda reanudar el proceso de venta de entradas a la hora indicada.

En X, La Oreja de Van Gogh, que ha ido compartiendo estos días algunos fragmentos de ensayos con Amaia Montero, se han tomado con humor la situación con mensajes como "vaya lío..." o "esto es muy nuestro".

Desde la semana pasada, el regreso de Amaia Montero a la banda después de 17 años está generando multitud de comentarios, especialmente entre los que creen que no se ha gestionado bien la salida de Leire Martínez hace un año o los que piensan que han estado durante un año negando una serie de rumores que resultaron ser ciertos.

El regreso de Montero al frente de la banda coincide con el 30º aniversario de su creación y, según informó El País, los precios de las entradas oscilarán entre los 45 euros las más baratas hasta 72 las más caras, aunque también habrá disponibles paquetes VIP que se situarán entre los 110 y los 290 euros. Todo ello, sin gastos de gestión.