Coches que no llegan a Europa, móviles y gafas inteligentes: Sánchez se empapa de tecnología en su visita oficial a China

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, probando las últimas gafas inteligentes de Xiaomi en su visita a Pekín.

Tecnología al alcance de la mano. Si hablamos de China, hablamos de revolución en el mundo tech. Algo que ha querido comprobar de primera mano el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su cuarta visita oficial al país asiático.

El líder del Ejecutivo no se ha ido de compras a algunas tiendas en Shenzhen, ni mucho menos. Lo que ha hecho ha sido aprovechar su visita a Pekín para reunirse con el CEO y fundador de Xiaomi, Lei Jun.

Desde el primer momento en el que se anunció, desde Moncloa aseguraron que era un encuentro pensado para atraer nuevas inversiones de empresarios chinos en España. Y su charla con el líder de Xiaomi ha sido el ejemplo de ello.

El presidente del Gobierno español destacó que España cuenta con un ecosistema industrial y logístico competitivo para generar "proyectos de cooperación tecnológica" entre empresas chinas y españolas.

A tope de tecnología

Sánchez ha aprovechado su visita a la sede de Xiaomi para conocer de primera mano algunos de los avances que la marca ha desarrollado en los últimos meses. Algunos tienen que ver con telefonía móvil o gafas inteligentes, pero también en el mundo de la automoción.

En primer lugar, el presidente del Gobierno se sentó en uno de los últimos coches eléctricos que Xiaomi ha presentado, el YU7. Un coche muy potente. En su versión Max, es capaz de ofrecer una aceleración que pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,23 segundos.

Pero como ha ocurrido, hasta el momento, con los coches de Xiaomi, todavía no se venderá en España. Aunque ya pudimos ver el superdeportivo Xiaomi SU7 Ultra en España, todavía no ha salido a la venta. De hecho, aunque no lleva los impuestos que fijaría la Unión Europea, el YU7 tiene un coste aproximado de unos 253.500 yuanes. Lo que al cambio serían unos 31.600 euros, un coste impensable de ver en Europa para un coche de tales prestaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subido en el Xiaomi YU7. Borja Puig de la Bellacasa

Y no es el único coche. Sánchez también ha visto otros modelos de la marca Xiaomi, como el SU7, en color rojo. Que el CEO de la compañía china le ha ido explicando en una visita guiada.

El CEO de Xiaomi, Lei Jun, explicándole a Sánchez cosas del coche SU7. EFE

Pero no ha sido el único producto que Sánchez ha probado en su visita a la sede de Xiaomi. El líder del Ejecutivo también conoció el último y revolucionario smartphone de la compañía china.

En la imagen publicada por Moncloa, se puede ver a Sánchez haciéndose un selfie con el CEO de Xiaomi, mientras sostiene con sus dos manos el nuevo Leica Leitzphone, que cuesta 1.999 euros en España.

El teléfono móvil está diseñado por Leica y se ha creado en colaboración con la firma china. Y cuenta con una experiencia de cámara analógica, gracias al enfoque manual alrededor de su sistema de cámaras.

El presidente del Gobierno, Pedro a Sanchez, junto al fundador de Xiaomi, Lei Jun. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Y claro, además de algún que otro robot humanoide. Sánchez también ha querido probarse uno de los productos tecnológicos que está en auge en el sector: las gafas inteligentes.

Con marcas como Samsung creando sus Galaxy XR junto a Google; con Apple mejorando y afinando las Apple Vision Pro; cada vez más marcas se suman a la innovación de las gafas inteligentes. Xiaomi lleva tiempo haciéndolo y, en concreto, el modelo con el que se la ha visto al líder del Ejecutivo español todavía no está disponible en Europa.

Sánchez probó las Xiaomi AI Glasses, unas gafas inteligentes que todavía no han aterrizado en España. Entre sus características, pesan sólo 40 gramos, con una montura en forma de D, con una cámara óptica de 12 megapíxeles que graba videos en 2K a 30FPS con estabilización EIS. De momento, sólo están disponibles en China. Pero él ya las ha probado.

Sánchez probándose las gafas inteligentes de Xiaomi. EFE

El viaje de Sánchez a China se ha convertido, además de una oportunidad para entablar relaciones comerciales con el país asiático, para que el presidente del Gobierno español haya conocido las últimas novedades de Xiaomi. Incluso las que todavía no han llegado a Europa.