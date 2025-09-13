Cómo hemos cambiado: Apple vende sin parar con eventos menos memorables y más alejados del mítico 'one more thing'

Era la época dorada de la tecnología. Steve Jobs, años después de su famosa campaña de 1997 "Think Different (piensa diferente)", salió un 9 de enero de 2007- días después de que los Reyes Magos repartieran felicidad por millones de casas de todo el mundo- al escenario de la Macworld Conference & Expo y soltó la siguiente frase: "Este es el día que he estado esperando durante dos años y medio".

6.818 días, pocos podían presagiar que aquel primer iPhone- con grandes avances durante todo este período- iba a estar en las manos, en los bolsillos y en los bolsos de millones de personas de todo el mundo.

Apple se ha convertido, por méritos propios, en uno de los referentes tecnológicos. Pero días después de haber presentado el iPhone 17, sigue surgiendo la misma duda. Cómo Tim Cook, actual CEO de la compañía, logra vender dispositivos como churros pese a hacer eventos cada vez menos memorables y más alejados de esa idea que cultivó el propio Steve Jobs: "One more thing (una cosa más)".

El aura que desprendía el cofundador de la compañía de Cupertino en cada presentación de sus nuevos productos con su conocida frase. La mencionó por primera vez en la keynote de la tecnológica, el 5 de enero de 1999, en la Macworld San Francisco. En aquel momento, para presentar el AirPort, una solución para tratar de mejorar la conexión inalámbrica Wi-Fi. Después de decirlo, ninguno de los miembros del público reaccionó como luego sí pasaría durante años.

Pero poco a poco, presentación a presentación, con Steve Jobs en el centro de un escenario de color negro y con una pantalla de fondo, cada vez que pronunciaba la frase que se convirtió en su sello personal, los aficionados de Apple y curiosos no dudaban en reaccionar con aplausos. Todo el mundo había ido a ese evento deseando escuchar tres palabras que significaban mucho más que tres palabras.

Tim Cook, CEO de Apple, en la presentación del iPhone 17. dpa/picture alliance via Getty I

La pandemia y la era audiovisual

Pese a que Tim Cook se sigue presentando ante cientos de personas en el Teatro Steve Jobs de la sede de Apple en Cupertino, lo que millones de personas ven desde su casa difiere mucho de lo que se había visto en cada keynote en las mismas instalaciones hasta el año 2019.

La pandemia del covid sirvió para interconectar digitalmente a millones de personas que todavía no habían tenido que usar las videollamadas para seguir en su puesto de trabajo. El confinamiento para hacer frente al virus obligó a numerosas empresas a instaurar el teletrabajo y a que las reuniones, charlas o eventos se hicieran de forma telemática.

Desde aquel septiembre de 2019, en el que Apple dio a conocer el iPhone 11, el 11 Pro, el iPad de séptima generación, el Apple Watch Series 5, Apple Arcade- su servicio de suscripción de videojuegos- y Apple TV+, la escenografía ha cambiado por completo.

La estética que se usa en cada evento sigue siendo la misma que se utiliza en la sede de Cupertino, pero las escenas han pasado de los aplausos en directo a Tim Cook o Steve Jobs tras anunciar el nuevo iPhone a vídeos editados, escenas aéreas, recorridos por el Apple Park y presentaciones en las que ya no aparece sólo un protagonista- en este caso el CEO-. Cook parece ser el pilar central, pero se explican muchos de los detalles de sus nuevos productos por parte varios de los miembros de su equipo.

Mientras millones de personas ven esa señal de YouTube o en la página de la empresa, el dirigente del gigante tecnológico sí hace esa presentación de antaño de los nuevos productos en el Teatro Steve Jobs con periodistas e influencers- este año MrBeast, Rauw Alejandro o Dabiz Muñoz, entre otros- llegados de todo el mundo. Esos gritos, aplausos y emoción de los fans de la firma cada vez que se anunciaba 'una cosa más' ya no se ven con la señal en directo y parecen cosa del pasado.

Vende su iPhone sin parar

Pero a ese cambio en las keynotes de Apple le están acompañando unas cifras de ventas del iPhone que no dejan de sorprender año a año. El pasado mes de junio anunció su primer gran rediseño en 12 años, con la actualización de iOS 26- que llega a partir del próximo 15 de septiembre a cualquiera de sus móviles posteriores- e incluido- al iPhone 11.

Los resultados financieros de su tercer trimestre fiscal, dados a conocer el pasado 31 de julio, reflejaron unos ingresos trimestrales de 94.000 millones de dólares, lo que supone un 10% más que en 2024. "Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos en el trimestre de junio con un crecimiento de dos dígitos en las ventas de iPhone, Mac y Servicios y aumentos en todo el mundo y en todos los segmentos geográficos", aseguró Tim Cook.

Pese a reducir esos eventos que asombraban al mundo, con Steve Jobs o el actual CEO de la compañía y el nuevo iPhone en su mano, y apostar por presentaciones digitales, editadas, con efectos dignos de películas, las ventas de su principal dispositivo no han dejado de subir.

Ejemplo de ello es el nuevo hito histórico que logró Apple hace unas semanas. Tim Cook destacó durante su reunión con los inversores que su empresa ya ha alcanzado una cota tremenda en la venta del iPhone: 3.000 millones de unidades vendidas desde el año 2007. Algo que refleja el gran crecimiento de los últimos años, con 2.000 millones vendidos entre los años 2016 y 2025, el doble de los 1.000 millones que se vendieron desde 2007 a esa fecha.

Unos datos que muestran cómo se pueden obtener unos ingresos disparados pese a haber cambiado ese one more thing que no se escucha desde que Tim Cook lo mencionó, en vídeo, desde el Teatro Steve Jobs, en junio de 2023. Tres palabras que pronunció justo antes de dar a conocer uno de sus últimos productos estrella: las Apple Vision Pro.