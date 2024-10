Cuenta atrás para el cohete español que llevará humanos al espacio

La compañía aeroespacial española PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha anunciado este lunes que ya trabaja en la creación de una cápsula, de nombre Lince, para realizar vuelos tripulados con la finalidad de transportar pasajeros y carga a la Luna a partir de 2030.

Según ha explicado uno de los fundadores de la empresa, Raúl Torres, durante la presentación de los proyectos de la compañía, PLD Space aspira a "liderar la industria aeroespacial de Europa". La cápsula tripulada tendrá una capacidad de ocho metros cúbicos y podrá albergar hasta cinco personas.

Los primeros ensayos de Lince arrancarán en 2025 para realizar su primer vuelo de prueba no tripulado con el lanzador bautizado con el nombre de Miura 5 en 2028 desde el puerto espacial europeo CSG (Guayana francesa), con el objetivo de alcanzar el primer vuelo orbital en 2030.

"Si va todo bien, en 2025 haremos una prueba de la cápsula de lanzamiento y ensayos de recuperación con paracaídas (...). Nos atrevemos a liderar la soberanía tecnológica de Europa, que necesita tener su propio liderazgo", ha subrayado Torres.

Así será el primer lanzamiento orbital de 'Lince': tres maniquíes y amerizaje

El primer lanzamiento orbital de Lince se hará con tres maniquíes y durará tres días, mientras que su amerizaje se producirá con paracaídas sobre el Mar Mediterráneo o el Océano Atlántico.

La compañía ha presentado su nueva familia de grandes lanzadores Miura Next, que se compone de Miura Next, Miura Next Heavy y Miura Next Super Heavy, con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama Miura Next.

"Miura Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable”, ha concretado Torres.

"Nadie se ha planteado hacer esto en Europa, porque nadie se atreve. Nosotros estamos en ello", ha manifestado el cofundador durante la presentación de las nuevas instalaciones de PLD Space ubicadas en Elche Parque Empresarial (Alicante), que cuentan con más de 188.000 metros cuadrados, coincidiendo con el primer aniversario del primer lanzamiento de cohete Miura 1.

'Miura 1', el primer cohete privado europeo que fabrica una empresa española El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este sábado a la presentación y, según ha confirmado la propia compañía, ya cuenta con distintas ventanas de lanzamiento entre abril y mayo.

Horizonte 2030: 'Miura Next', un cohete de 60 metros de altura

Por su parte, el otro cofundador de la compañía, Raúl Verdú, ha desvelado otro de los proyectos de la empresa aeroespacial para 2030: la creación de Miura Next, un cohete de 60 metros de altura, dos infraestructuras independientes que se separan en el espacio, 3,5 metros de diámetro y creado con aluminio, que permitirá transportar 13 toneladas en órbita.

"Será una familia de lanzadores de los próximos 10 años que podrá cubrir el cien por ciento de las necesidades comerciales del mundo", ha asegurado Verdú, quien ha añadido que Miura Next se compone de una combinación de tres cohetes.