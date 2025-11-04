Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El nuevo método en la lucha contra el cambio climático se esconde en aguas profundas del mundo
Tecnología

Tecnología

El nuevo método en la lucha contra el cambio climático se esconde en aguas profundas del mundo

La instalación se encuentra a 1,3 kilómetros bajo tierra.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Profundidades del Mar MediterráneoGetty Images

En las profundidades del planeta podría encontrarse una de las claves más prometedoras para frenar el cambio climático. La empresa Rewind, especializada en la eliminación natural de carbono, ha puesto en marcha en Georgia, en la región del Cáucaso, el primer proyecto comercial del mundo de almacenamiento de carbono en aguas y minas profundas.

La instalación, llamada DMS Georgia, se encuentra a 1,3 kilómetros bajo tierra, cerca del Mar Negro, y podría marcar un antes y un después en las estrategias globales de captura y almacenamiento de CO₂. 

El innovador método desarrollado por Rewind se basa en un principio muy poderoso: almacenar biomasa vegetal en entornos sin oxígeno, impidiendo su descomposición natural y logrando así un almacenamiento de carbono de larga duración durante miles o incluso millones de años

Cómo funciona

Esta técnica, conocida como almacenamiento de biomasa anóxica, aprovecha el propio ciclo del carbono que regula la vida en la Tierra. Las plantas absorben CO₂ al crecer y lo liberan cuando se descomponen, pero al interrumpir este proceso antes de que ocurra la descomposición, Rewind consigue mantener el carbono atrapado bajo tierra durante escalas de tiempo geológicas.

A diferencia de otras tecnologías de captura de carbono que requieren grandes cantidades de energía o infraestructuras costosas, el sistema de Rewind utiliza infraestructura ya existente —como minas profundas y cuencas marinas— y consume muy poca energía, lo que lo convierte en una de las soluciones más eficientes y rápidas de implementar del mercado. 

De hecho, la compañía asegura que ya ha almacenado más de 400 toneladas de CO₂ equivalente, con un crecimiento continuo, y espera emitir sus primeros créditos de carbono certificados en 2026.

Imitando a la naturaleza

El proceso se inspira en fenómenos naturales como los fondos anóxicos del Mar Negro, donde restos orgánicos y naufragios se han conservado intactos durante siglos gracias a la ausencia de oxígeno. Rewind replica este entorno controlado bajo tierra, garantizando la preservación del carbono vegetal sin riesgo de filtraciones. Además, la compañía prevé ampliar su red de almacenamiento anóxico a otros entornos como cuencas marinas y sedimentos profundos, adaptando su modelo a distintas geografías del planeta.

Para 2030, esperan eliminar un millón de toneladas de carbono al año, según ha informado Mining, mediante una red global de instalaciones subterráneas y marinas. Este proyecto, pionero en su campo, abre una nueva vía en la lucha contra el cambio climático, apostando por un enfoque natural, seguro y sostenible.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 