Comparo el OPPO Find X9 Pro, el OnePlus 15 y el realme GT 8 Pro y te confirmo que hay más sorpresas de las que te esperas

Resumen: los últimos meses han sido frenéticos, en cuanto a lanzamientos de nuevos teléfonos móviles. Desde el pasado mes de octubre, los nuevos dispositivos se han ido conociendo uno tras otro. Algunas marcas, como OPPO, con el Find X9 Pro; OnePlus, con el OnePlus 15; y realme, con el GT 8 Pro, han dado a conocer sus nuevos buques insignia, con muchas similitudes, pero también tratando de marcar la diferencia. Después de haberlos puesto a prueba y compararlos, te confirmo que hay grandes sorpresas en cada uno de ellos.

Similitudes

Si todas las marcas, incluso las que no tienen nada que ver entre sí, suelen seguir los mismos pasos en diseño, innovación en cámaras, batería o pantalla. Pero en el caso de algunas de las principales compañías chinas, las similitudes son notables. Sobre todo, teniendo en cuenta de que pertenecen a la misma familia.

Por si no lo sabías, OPPO, OnePlus y realme, junto con vivo, pertenece a la misma familia. Aunque sus estrategias son distintas, pertenecen al mismo conglomerado empresarial chino, BBK Electronics.

Es por ello que uno de los primeros puntos que saltan a la vista es el diseño de los tres dispositivos. Los tres smartphones han dado un giro radical a lo que había sido su diseño hasta la fecha. En los tres casos, incluyen una estética minimalista, muy elegante y con un módulo de cámaras muy parecido.

Si algo reúnen los tres es que lo que tenemos en la mano no es un móvil barato y que todos ellos desprenden un aura premium lo mires por donde lo mires. Nada de un material de plástico o una mala resistencia.

Sus pantallas, a diferencia de la fluidez del panel o del brillo, son muy parecidas. Los tres dispositivos incluyen paneles LTPO AMOLED para ofrecer colores vibrantes. Sus baterías, pese a ligeras diferencias, son igual de amplias. Todas ellas superan o están cerca de los 7000 mAh y la carga rápida, aunque a diferente escala, también está presente.

Si bien es cierto que el OnePlus 15 no tiene un teleobjetivo similar al del realme GT 8 Pro, en su colaboración con RICOH GR, o al del OPPO Find X9 Pro, en su colaboración con Hasselblad, los tres cuentan con una configuración de cámaras traseras triples, con un sensor principal de 50 megapíxeles en todas ellas.

¿Y en qué se traduce esto? Pues que en la comparativa. Puede variar un poco la resolución con el zoom, pero en las distancias cortas los tres teléfonos logran capturar a la perfección casi cualquier detalle. El salto de las cámaras en esta nueva generación es más que notorio en los tres modelos.

Diferencias

Pero claro, si tienen una estrategia independiente, los hermanos sólo se mezclan en 'la cena de Nochebuena o Nochevieja'. En un mercado con cada vez más competencia, marcar la diferencia es clave para llegar a más gente.

El primer aspecto que me ha parecido clave es el de la pantalla. Mientras que el brillo máximo del OnePlus 15 es de 1.800 nits y el del OPPO Find X9 Pro es de 3.600 nits, en el caso del realme GT 8 Pro está a otro nivel: con un pico máximo de 7.000 nits de brillo. Que es una función que igual nos parece poco útil, pero cuando usamos el teléfono en exteriores a plena luz del sol, se agradece, y mucho.

Lo sorprendente es que la diferencia en el brillo, también la hay con la fluidez. El de OPPO alcanza los 120Hz, el de realme 144Hz, pero el OnePlus ofrece una experiencia de pantalla ultrarrápida, con 165hz de tasa de refresco. Algo que, para un uso gaming, es tremendo y de agradecer.

Aunque decíamos que en el apartado de la cámara los tres responden muy bien, hace falta resaltar que sí que hay alguna diferencia. El teleobjetivo de 200 megapíxeles es brutal en el OPPO Find X9 Pro y también en el realme GT 8 Pro. En el caso del OnePlus 15, tras su 'separación' con Hasselblad, han optado por incluir uno de 50 megapíxeles, buscando una experiencia más inmediata.

Otro aspecto llamativo es el primer módulo intercambiable de cámaras del mundo, que realme ha incluido en su nuevo flagship. Algo que permite personalizar la parte trasera de nuestro dispositivo, de una forma muy sencilla. Aunque, debo decir, que no me parece algo definitorio a la hora de elegir entre una opción u otra.

Y vamos a la joya de la corona. Después de haberlos probado durante varias semanas, he comprobado que la potencia de los tres es brutal, pero que el rendimiento está a otro nivel en el de realme y el de OnePlus. Ambos incluyen el chip Snapdragon 8 Elite Generación 5, frente al Dimensity 9500 de OPPO, que responde bastante bien, pero que creo que está un escaloncito por debajo.

Pero hay un aspecto que es casi tan clave como el de la experiencia de uso. Pese a que los tres tienen vibes de premium y sus precios así lo reflejan, hay alguna que otra diferencia. El OPPO Find X9 Pro se vende por 1.299 euros, con una configuración mayor, 16GB+512GB. En el caso del OnePlus 15, 979 euros, en la configuración 12GB+256GB. Y, el realme GT 8 Pro, parte desde los 899 euros, con la misma configuración que el de OnePlus.

Lo mejor de todo es que, con sus más o sus menos, la gran noticia es que los tres dispositivos están a la altura de las marcas principales. Con características que poco tienen que envidiar, e incluso superan en algunos aspectos, a las de los buques insignia de Apple o Samsung.