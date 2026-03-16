Movimiento contra la "mierda digital": cuando las apps, las redes y los móviles se degradan a propósito para que pagues más

"No es solo tu imaginación. Los servicios digitales se están haciendo peores. No tiene por qué ser así". Así termina una campaña del Consejo Noruego del Consumidor, un organismo gubernamental del país escandinavo que protege los derechos de los usuarios. Se refiere, en concreto, a la mierdificación de aplicaciones, plataformas y tecnología, un término acuñado por un escritor y crítico tecnológico canadiense que también puede aplicarse al servicio que proveen las instituciones públicas en internet.

La campaña consta de un vídeo muy ilustrativo de cuatro minutos. El fenómeno a veces es difícil de comprender con casos como los de las plataformas digitales. En el spot, rodado en inglés, un hombre se dirige a cámara explicando cuál es su trabajo. "Me dedico a enmierdar las cosas. Soy un mierdificador. Cojo cosas que están bien o funcionan perfectamente bien y las hago peores. Concretamente, las mierdifico".

Mientras se dirige a cámara en esos términos se suceden una serie de rocambolescas escenas. Un hombre sentado en una cama está poniéndose unos calcetines. Bajo la cama está el mierdificador con unas tijeras, listo para hacerle un tomate a una de las prendas. Acto seguido aparece una familia cenando sobre una mesa de comedor. El mierdificador aparece al lado serrando una de las patas de la mesa.

"No puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo. Necesitaba encontrar una forma de escalar mi negocio sin morir por el camino. Así que me encontré con la solución ideal. Entrar en internet", sigue contando el hombre a cámara, mientras se suceden más escenas. En una de ellas aparece intentando colocar un tope a un cajón de la cocina. En otra, está usando un secador para estropear unos rotuladores de colores.

Ya "en internet", el mierdificador cuenta qué hace. "¿Hay una buena página web? La lleno de popups". "¿Te has comprado un teléfono muy caro? Genial. Aquí va una actualización... para mierdificarlo", dice sonriendo. La tensión y lo siniestro va abriéndose paso en el guion. "Pongamos que tengo cientos de fotos de tu madre muerta. ¡Qué triste! ¿Qué hago? Sí, hacerte pagar por ellas".

Pide a las instituciones europeas "reducir la dependencia de las grandes tecnológicas"

El anuncio continúa exagerando hasta el final. En sus últimos compases, el mierdificador aparece dando lo que parece una charla TEDx en la que comparte cómo vende coches pero hace que elementos que hasta ahora eran comunes (la calefacción, el ordenador de a bordo) pasen a ser "funciones premium", por las que pagar más. "Me han comprado el coche, los tengo comiendo de mi mano, pero... ¿qué más puedo hacer? Que paguen una suscripción".

De esta forma el Consejo Noruego de los Consumidores quiere empezar a divulgar entre la opinión pública de este país el concepto de mierdificación que acuñó el escritor y crítico canadiense Cory Doctorow. Doctorow acuñó ese término hace años para referirse a la degradación paulatina de plataformas digitales y redes sociales como Facebook o Instagram.

Se cree que esta campaña del organismo noruego de los derechos de los consumidores es la primera de esta naturaleza.

Además del anuncio, que se ha viralizado estos últimos días en redes sociales, la campaña también supone la publicación de un extenso informe de cien páginas elaborado por el propio Consejo Noruego de Consumidores, con la colaboración de asociaciones de consumidores europeas como BEUC y entidades de derechos civiles como Public Citizen y académicos.

Junto al informe, el organismo adjunta dos cartas. Una la dirige a las autoridades noruegas. Otra, a las europeas. En ellas, se insta a "reducir la dependencia de las grandes tecnológicas", "reequilibrar el poder entre los proveedores de servicios y los consumidores", y "cerrar los agujeros legales" asumiendo el futuro Reglamento europeo de Equidad Digital.

Qué es la mierdificación contra la que Noruega alza la voz

La mierdificación es un concepto acuñado por el ensayista y novelista Cory Doctorow, que estos días está en España presentando su último ensayo, del mismo título. ¿Qué quiere decir con este término? Doctorow lo acuñó en 2023, llegó a ser palabra del año para el diccionario Macquarie en 2024 y el autor la explicó en una amplia tribuna publicada en el Financial Times.

En ella, Doctorow detalla que es su "teoría" que explica cómo internet "fue colonizado por plataformas, por qué todas esas plataformas se están degradando tan rápidamente, por qué es importante y qué se puede hacer al respecto". "Los servicios que nos importan, de los que dependemos, se están convirtiendo en tremendos montones de mierda. Es frustrante".

Para explicar mejor el concepto usó un "estudio de caso" poniendo a Facebook de ejemplo. Al principio la plataforma tenía un excedente (el dinero de los inversores) y lo invirtió en mejorar la plataforma para sus usuarios. Así atrajo a más internautas. Después, comenzó a extraer datos de sus usuarios para mostrar publicidad personalizada, atrayendo a muchos anunciantes.

Al principio esos anuncios eran muy baratos. De esta forma, Facebook ya había atrapado a usuarios y anunciantes. Luego llegó el caso de los editores de medios: la plataforma empezó a dirigir tráfico a páginas de noticias. "Así llegó la tercera etapa de su mierdificación, retirar el excedente de todos esos elementos y dárselo a los inversores", resume Doctorow.