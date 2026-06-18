El reconocimiento facial que usará Reino Unido para detectar la edad de solicitantes de asilo confunde a niños y adultos: "Terriblemente impreciso"

Reino Unido desplegará una tecnología de reconocimiento facial para tratar de detectar la edad de los solicitantes de asilo, en tanto que muchos de estos solicitantes suelen asegurar ser menores para evitar deportaciones automáticas en procesos exprés. Londres adjudicó un contrato a una empresa para que desarrolle la herramienta, pese a que el Gobierno posee informes internos que revelan cómo y cuánto fallan este tipo de soluciones (y los riesgos que entrañan para los derechos de los migrantes).

En Europa no hay por el momento un desarrollo legislativo en la misma dirección, aunque sí análisis legislativos que indican que podría ser una opción. En una reciente entrevista con El HuffPost, el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, advertía que la UE no llega "tan lejos como China o EEUU", "pero aquí va a haber reconocimiento facial en espacios públicos y eso necesita garantías".

Una investigación conjunta de Wired, Lighthouse Reports y The Independent ha tenido acceso a un informe interno del Ejecutivo británico en el que se reconoce cómo este tipo de sistemas fallan y confunden sistemáticamente a niños con adultos. Dicho informe analiza siete algoritmos de estimación de "edad facial" que el Ministerio de Interior británico ya testeó el año pasado, aunque no indica las empresas responsables de cada uno de ellos.

Lo que dice ese documento, que obra en poder del Ejecutivo de Keith Starmer, es que estos modelos de reconocimiento facial funcionan peor si cabe cuando se emplean contra personas de origen subsahariano, el grupo más numeroso de migrantes que tratan de entrar en Reino Unido empleando pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Esto se debe a que este tipo de modelos de inteligencia artificial son entrenados con datos habitualmente sesgados.

Por ejemplo, algunos de los algoritmos testados por el Gobierno británico reflejaron un margen de error de 4,6 años en el caso de las mujeres africanas. Eso implica que una niña de poco más de 13 años podría ser evaluada como una adulta de 18.

Estos medios también han publicado que el Ministerio de Interior británico desmanteló el comité científico que pretendía asesorarle (y disuadirle) sobre el uso de la IA en algo tan crítico como la gestión de los solicitantes de asilo, ofreciendo alternativas. Tim Cole, profesor emérito de estadística en el Instituto de Salud Infantil de la University College, estuvo en ese comité. "Queríamos destacar las deficiencias de la estimación de la edad facial, pero no se nos dejó", ha reconocido en declaraciones a Wired.

Controles biométricos, ya en las fronteras españolas

Este profesor incide en que estos sistemas de reconocimiento de edad facial arrojan resultados "terriblemente imprecisos", pero las voces de alarma sobre el empleo de estas tecnologías en fronteras de todo le planeta llevan tiempo sonando.

Por su parte, un portavoz del Gobierno británico ha defendido en Wired que ese comité se desmanteló porque requería "diferentes áreas de especialización" y ha reivindicado que Reino Unido cuenta con "procesos rigurosos para verificar la edad de las personas". Esa fuente incidía en que la prueba con reconocimiento facial será "adicional" y "no reemplazará ni anulará el juicio humano". "En caso de duda los solicitantes de asilo serán tratados como menores hasta que se realice una evaluación más exhaustiva".

Reino Unido no es la única jurisdicción del mundo que ha dado pasos hacia un sistema de control biométrico en fronteras. En la Unión Europea ya está operativo en Entry-Exit System (EES) en pasos como el de Tarajal (en Ceuta) o Beni Enzar (el paso de Melilla). Este modelo sustituye el tradicional sellado del pasaporte cuando entran o salen ciudadanos de países de fuera de la UE, y toma huellas y hace fotografías de los rostros de las personas para almacenar su información.

Sobre el uso de sistemas IA de reconocimiento facial en procedimientos de asilo, en la Unión Europea no se ha producido ningún desarrollo legislativo en esa dirección. Sin embargo, un análisis del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo publicado hace un año advertía que este tipo de tecnología se podría emplear en ese tipo de procedimientos cuando existiesen "dudas" sobre la edad declarada de los solicitantes. El Reglamento de la IA consideraría ese uso "de alto riesgo", pero no lo prohíbe.