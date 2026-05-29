Reino Unido usará reconocimiento facial para comprobar la edad de los solicitantes de asilo: "Pretenden usar una tecnología en pruebas en niños"

Reino Unido va a utilizar a partir del próximo año una herramienta de reconocimiento facial basada en inteligencia artificial cuyo objetivo es detectar a los migrantes que se hacen pasar por menores.

La BBC ha informado de que el Ministerio del Interior del Reino Unido ha adjudicado a una empresa de software un contrato para desarrollar y probar la tecnología. La misma estimará la edad de los migrantes a través del análisis de fotografías realizadas en la frontera.

La medida ha desatado las críticas de ONGs como Human Rights Watch, que ha expresado que desde el Gobierno británico "pretenden usar una tecnología en pruebas en niños", por lo que el sistema no debería ser aplicado.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior del Reino Unido, en los doce meses hasta finales del pasado marzo, se evaluó la edad de más de 6.400 migrantes que afirmaban que eran menores de edad y se determinó que el 43% eran adultos.

Errores a la hora de diferenciar migrantes adultos de menores

Un informe elaborado el año pasado por el inspector de inmigración independiente del Gobierno británico detectó casos en los que migrantes adultos habían sido clasificados como menores, y, a su vez, casos en los que migrantes menores habían sido clasificados erróneamente como adultos.

En el informe se expresaba que, a falta de una prueba "infalible", era "inevitable que algunas evaluaciones de edad fueran erróneas, lo que es claramente motivo de preocupación, especialmente cuando a un menor se le niegan los derechos y la protección a los que tiene derecho".

En ese sentido, cabe destacar que, tal y como recuerda EFE, en el Reino Unido, los menores migrantes no acompañados son tratados por las autoridades por el sistema de protección infantil en lugar del de asilo, lo que puede facilitarles la permanencia en el país.

Por ello, el objetivo del Ejecutivo es que la nueva tecnología de reconocimiento facial sirva para poder identificar migrantes adultos que "intentan burlar el sistema" mintiendo sobre su edad.