Estos son los 10 móviles más vendidos del mundo en 2025: el ganador está más que claro

Cada vez son más las marcas tecnológicas que recortan diferencias con las dos grandes compañías por excelencia, Apple y Samsung. Pero los últimos datos de los móviles más vendidos en el mundo en 2025 reflejan que la cosa sigue igual, aunque con los modelos nuevos.

Tanto la firma de Tim Cook como la compañía surcoreana copan el top-10 de smartphones que más han triunfaron en el pasado año. La gran noticia está en que 7 de esos 10 modelos pertenecen al gigante estadounidense y el vencedor es su modelo base: el iPhone 16.

Los datos, publicados este miércoles en el Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, Apple y Samsung vuelven a liderar por cuarto año consecutivo la venta de móviles.

10 modelos que representan el 19% de las ventas

Lo que ha reflejado el último informe es un control similar de Apple a nivel global. Con el iPhone 16, el 16 Pro Max y el iPhone 16 Pro en el podio. El primer Samsung es el Galaxy A16 5G, en la quinta posición.

Este es el top-10, según las cifras registradas por Counterpoint Research:

iPhone 16. iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro. iPhone 17 Pro Max. Galaxy A16 5G. Galaxy A06 4G. iPhone 17. iPhone 15. Galaxy S25 Ultra. iPhone 16e.

Lo que resulta especialmente curioso es el avance del iPhone 17 Pro Max. En cuestión de tres meses se ha colado en el puesto número cuarto, por encima de otras opciones de Apple y Samsung con más tiempo en el mercado. Quizá, gracias al nuevo diseño en el modelo Pro de la firma de Tim Cook.

El analista de investigación Harshit Rastogi ha explicado al citado medio que Apple ha mantenido "una sólida presencia en el Top 10, con el iPhone 16 a la cabeza y ampliando aún más la diferencia con los siguientes puestos".

Respecto a la serie iPhone 17, ha destacado que logró "un 16 % más de ventas que la serie anterior durante su primer trimestre completo en el mercado, impulsada por la fuerte demanda inicial en mercados clave como EEUU, China y Europa Occidental".

Precisamente, destacan, además del cambio de diseño, el aumento de la RAM en el modelo base con un precio que no se ha visto incrementado. "El modelo base del iPhone 17 ha destacado este año, ofreciendo mejoras significativas como una mayor frecuencia de actualización, mayor RAM y mayor almacenamiento base, acercándolo más que nunca a las variantes Pro", ha detallado.

Si sumamos los 10 modelos que componen el top-10 de smartphones más vendidos del mundo, representan el 19% de las ventas anuales de móviles a nivel internacional. Una cifra muy alta.

Samsung sigue aprovechando su tirón con el Samsung Galaxy S25 Ultra, pero, sobre todo, un año más, con el Galaxy A16 5G. "El Galaxy S25 Ultra mejoró su participación regional, creciendo más del triple interanual en Japón y logrando un crecimiento de dos dígitos en India", ha señalado el analista Karn Chauhan al citado medio.