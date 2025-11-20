Los 40 años de Apple a golpe de iPhone: Amaia, Dellafuente, Yerai Cortés e Israel Fernández se alinean en un recital de 45 minutos de pura 'marca España'

Apple se nos hace mayor. En su 40 cumpleaños desde que arrancó en España, la compañía de Tim Cook ha celebrado en un evento plagado de estrellas de la cultura española, pero en el que también la tecnología estuvo muy presente.

Frente a la tienda de la firma de Cupertino en la Puerta del Sol de Madrid, el iPhone 17 Pro fue protagonista tanto por parte de la producción como por parte de muchos de los invitados. Con el flamenco por bandera, el juego de luces y el uso de su flagship como cámara principal en el momento en el que, por ejemplo, Amaia tocaba el piano, dejan muy claras las posibilidades de su buque insignia.

Como pura ‘marca España’, la compañía reunió a cuatro de los nombres más en boga de la industria musical patria y que, además, son embajadores del flamenco, como es el caso de Israel Ferández y de Yerai Cortés, de la música de raíz, como es Amaia con sus jotas y su reivindicación del folclore navarro. Todo ello, sin perder el foco en los sonidos urbanos con Dellafuente, que congregó desde horas antes del evento a numerosos fans con sus bufandas.

La escenografía ya propiciaba que se alinearan esos astros de la música. Un triple escenario a cargo de la productora de C.Tangana, Little Spain —encargada del documental del madrileño Esta ambición desmedida y de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ganador de dos premios Goya— con un escenario frontal con una cubierta iluminada que llenaron Yerai Cortés y Amaia y a cada lado dos plataformas más: un templete que recordaba a los tradicionales quioscos de música de los parques donde Amaia deleitó a los espectadores al piano y uno con pasarela donde Israel Fernández y Dellafuente hicieron las delicias de los asistentes.

'El Encuentro' se capturó con sus todopoderosas cámaras. Ni la noche ni la poca cobertura por la gran cantidad de personas que se agolparon en la céntrica plaza madrileña fueron suficientes para que las cámaras Pro Fusion de 48 megapíxeles del iPhone 17 Pro se convirtieran en otras de las estrellas de la tarde.

Con Yerai Cortés tocando la guitarra desde las oficinas centrales de Apple en Madrid, mientras las luces alumbraban la fachada, era el momento perfecto para que todos los que llevaban consigo el principal teléfono de la firma pusiera a prueba una cámara que no perdía calidad ni con su zoom 8x.

Israel Fernández junto a Diego del Morao en el concierto por el 40º aniversario de Apple. Europa Press via Getty Images

Los cantes de Levante de Fernández dieron el pistoletazo de salida a las 19:59 junto a la guitarra de Diego del Morao, dos palmeros y percusionista que interpretaron ese Me encuentro solo para seguir con la Bulería del reproche y esos versos de la Soleá del amor desprendío de Manuel Benítez Carrasco: “Mira si soy desprendío, que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río”, que resonaban mientras Amaia, acaba de prepararse al piano en ese templete para cantar ese Zorongo Gitano de Federico García Lorca, que popularizó la pamplonica son Silvia Pérez Cruz con un público completamente entregado.

Amaia Romero, al piano en 'El Encuentro' de Apple. Europa Press via Getty Images

Siguiendo la alternancia de escenarios y cualquier interrupción por cambio de equipos técnicos para una puesta en escena fluida y dinámica, sobre el escenario principal apareció el tocaor Yerai Cortés junto a su coro de seis cantaoras, entre ellas su pareja, la cantante La Tania, todas de un inmaculado blanco que contrastaban con el abrigo de pelo con el que el alicantino hacía frente a los poco más de seis grados de Madrid. Cantaron entre jaleos hacia el guitarrista ese “ni en los puertos italianos, ni en los cafés parisinos” de Diego del Gastor dejando al público totalmente embelesado con su guitarra.

El flamenco de Cortés daría paso de nuevo a Amaia que transitó por los pasillos entre los invitados de un escenario lateral con ese Nanai, encandilando a los asistentes con su ya característico baile despreocupado. Con Dellafuente los decibelios subieron, también entre el público que buena parte llegaba congregado por el granaíno y así lo hacían ver con bufandas y todo tipo de merchandising.

Dellafuente durante el 'show' con motivo de los 40 años de Apple. ALDARA ZARRAOA

Con gafas de sol naranja y sin ningún acompañamiento musical, se paseó por la pasarela interpretando un medley de cuatro temas: 13 preguntas, Romero santo, Ayer y Manos rotas, para acabar dejando una incógnita entre sus fans: “¿Nos vemos en 2026 o qué?”. Después de llenar dos noches el Metropolitano el pasado mes de junio, parece que el rapero tiene planes para otros directos en la capital.

Con guitarra y luces rojas, el evento volvía a centrarse en el escenario principal con la tercera canción de Amaia, esa jota entregada que es Yamaguchi, haciendo un despliegue vocal impresionante junto a su guitarrista. A pocos minutos de acabar este recital exprés, los estímulos continuaban y, a falta de tres escenarios, se abrían las ventanas del segundo piso del edificio de la tienda de Apple para mostrar a Cortés acompañado de sus seis cantaoras que sincronizaron el espectáculo de luces con sus palmas y jaleos a los ritmos de ese Sonar por Bulerías.

Yerai Cortés en el edificio de Apple de la Puerta del Sol. ALDARA ZARRAOA

En tiempos de stories y TikTok, no hicieron falta más de 45 minutos de pura música en directo para demostrar que la emoción gracias a un encuentro con cuatro grandes nombres de la música traspasan las pantallas de los iPhone.

Un cumpleaños por todo lo alto. Cuatro décadas de Apple en España con un crecimiento que ha ido a más. Desde su primera oficina abierta en el año 1985, hasta superar los 2.200 trabajadores en el país.

Y esta apuesta por España no queda ahí, ya que la compañía de Tim Cook también ha destacado el papel de los desarrolladores, pudiendo llegar con sus aplicaciones innovadoras a todo el mundo.

En palabras del CEO del gigante tecnológico, ‘El Encuentro’ se ha convertido en “expresión viva de cómo la cultura y la innovación se unen en el corazón de España: desde músicos y creadores, hasta diseñadores y desarrolladores de apps”.

“Y no hay mejor forma de celebrar los cuarenta años de Apple en España que destacando la increíble creatividad y el talento que hacen a este país tan especial”, ha asegurado Tim Cook.

Y es que más allá de la música, el evento de Apple ha demostrado que la cultura y el talento pueden ir de la mano de una tecnología a la vanguardia. Una celebración por todo lo grande en la que la compañía estadounidense ha vuelto a rememorar ese ‘One more thing…’ que mencionaba Steve Jobs en cada evento.