Huelga general en Euskadi y Navarra por un SMI propio: estas son las reivindicaciones, los convocantes y los servicios mínimos

Este martes hay huelga general en Euskadi y Navarra. Los sindicatos convocantes reivindican un salario mínimo propio que sea mayor al actual, fijado en 17.094 euros brutos anuales, lo que equivale a 1.221 euros al mes.

En concreto, los trabajadores en huelga piden un salario mínimo de 1.500 euros al mes. Los convocantes afirman que no han logrado que se atiendan a sus peticiones por la vía de la negociación, de ahí que recurran al paro de este 17 de marzo.

Se espera que la huelga tenga un seguimiento notable. Ya se han sumado más de 1.700 comités de empresa, y habrá paros en la Sanidad, la Educación y el Transporte. Tendrá vigencia en Bizkaia, Álava, Guipuzkoa y Navarra.

Estos son los sindicatos convocantes

Las organizaciones sindicales que han convocado la huelga son ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde. CNT y EHKS han decidido unirse.

Comisiones Obreras y UGT no se han sumado, pues creen que la subida del SMI debe conseguirse mediante la negociación colectiva.

Partidos como EH Bildu y Podemos apoyan la movilización. Consideran que la pérdida de poder adquisitivo hace necesario aumentar los salarios.

Principales reivindicaciones de la huelga del 17M

Los sindicatos quieren que el salario mínimo en Euskadi suba hasta los 1.500 euros al mes. Actualmente está fijado en 1.221 euros. El SMI ha aumentado un 66% en los últimos 6 años.

La reivindicación no se centra únicamente en el incremento del SMI: los convocantes piden que el salario mínimo deje de ser responsabilidad exclusiva del estado, es decir, que desde Euskadi se pueda aumentar su cuantía sin necesidad de depender del gobierno central.

Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG han publicado este lunes un comunicado en el que piden un salario mínimo propio para sus comunidades. "El Salario Mínimo Interprofesional y sus cuantías se establecen y actualizan de manera uniforme a nivel estatal, ignorando las sustanciales diferencias que se producen en cuanto a las necesidades laborales y socioeconómicas y especificidades de los diferentes territorios", señala el comunicado.

Servicios mínimos de la huelga en Euskadi y Navarra

El gobierno vasco ha publicado la orden del 13 de marzo de 2026 para decretar los servicios mínimos de esta huelga:

Sanidad: se garantiza el 100% en los servicios de emergencia, mientras que los hospitales tendrán al personal equivalente al de un día festivo y los centros de salud a los de un sábado.

Educación: los centros no universitarios tienen que garantizar la entrada, siempre con un miembro del equipo directivo y un subalterno.

Transporte: los servicios mínimos son del 30%. Afectará, por ejemplo, al metro de Bilbao.

Bomberos: tendrán el mismo personal que un día festivo.

Residencias: dispondrán del 50% del personal.

Hora y recorrido de las manifestaciones

Los piquetes informativos empiezan a las 5.00 horas. Las manifestaciones arrancan a las 12.30 desde los siguientes puntos:

Bilbao: Plaza Elíptica.

Plaza Elíptica. San Sebastián: Plaza Pío XII.

Plaza Pío XII. Vitoria: Plaza Bilbao.

Plaza Bilbao. Pamplona: Plaza del Castillo de Pamplona.

También hay manifestaciones a partir de las 18.30 de la tarde en todas estas ciudades. En Bilbao será frente al edificio de la Diputación, en San Sebastián en la Plaza Cataluña, en Vitoria en la plaza de la Virgen Blanca y en Pamplona en Baluarte.