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Trump suelta una frase sobre Venezuela que desata todo tipo de interpretaciones: "¿Estado 51?"
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Trump suelta una frase sobre Venezuela que desata todo tipo de interpretaciones: "¿Estado 51?"

El presidente estadounidense celebra el pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol con un comentario irónico que mezcla deporte y política y enciende las redes.

Israel Molina Gómez
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Donald Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Hay veces en las que un partido de béisbol acaba en política internacional. Y otras, directamente, en meme global. Y con Donald Trump de por medio... pues ya saben.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido después de que Venezuela derrotara a Italia (4-2) y se metiera en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Porque Donald Trump no ha tardado en reaccionar… y lo ha hecho a su manera.

El presidente estadounidense publicó un mensaje en su red social, Truth Social, celebrando el triunfo venezolano. Hasta ahí, todo normal. Lo inesperado llegó después.

"¡Vaya! Venezuela derrotó a Italia… Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela… Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?", escribió.

La frase, claramente en tono irónico, ha corrido como la pólvora en redes sociales.

De la broma al ruido político

El comentario no llega en cualquier contexto. En las últimas semanas, Washington y Caracas han vivido movimientos clave: se han reactivado contactos diplomáticos y Estados Unidos ha reconocido nuevas autoridades en el país

En ese escenario, cualquier frase de Trump, aunque sea en tono de broma, se analiza con lupa. Y más aún cuando mezcla geopolítica con deporte.

Venezuela vs Estados Unidos… con algo más en juego

El mensaje llega justo antes de un duelo con mucha carga simbólica:

Venezuela se enfrentará a Estados Unidos en la final del torneo en Miami. Un partido que, tras las palabras de Trump, tiene ahora un punto extra de narrativa. Porque más allá del resultado, la conversación ya no va solo de béisbol.

Redes encendidas: entre la risa y la incredulidad

El comentario ha generado todo tipo de reacciones: usuarios que lo interpretan como una simple broma, otros que lo ven como una provocación política y muchos que directamente lo han convertido en meme

No es la primera vez que Trump utiliza la expresión de "estado 51" en tono provocador, pero esta vez lo ha hecho tras un partido de béisbol… y eso lo ha cambiado todo.

Cuando el deporte se mezcla con todo

La escena es casi surrealista: un triunfo deportivo, un mensaje presidencial y una frase que mezcla ironía, política y espectáculo. Y mientras tanto, la selección venezolana se prepara para el partido más importante de su historia reciente. Con una pregunta flotando en el ambiente:

¿será solo béisbol… o algo más?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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