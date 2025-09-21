Google Pixel 10 Pro, un teléfono con diseño 'premium' que rebosa inteligencia artificial por todos los lados

Los Google Pixel Pro se han convertido en sinónimo de éxito en los últimos años. Con el exitoso Pixel 9 Pro en la retina- y en el bolsillo- de muchos, el gigante tecnológico ha lanzado su décimo Pixel, quinto si contamos sólo los Pro. Tras probarlo durante 15 días queda bastante claro lo que quiere y busca ofrecer a la gente, un móvil con diseño premium, con un sistema de cámaras muy bueno, pero sobre todo con mucha, mucha inteligencia artificial.

El unboxing es minimalista, pero sigue con la línea que llevamos viendo desde hace varias generaciones en las grandes compañías. El teléfono, como el gran protagonista, y luego el cable de carga- sin cargador incluido-. Pero una vez que quitas los protectores del Pixel 10 Pro, lo primero que te das cuenta es que el diseño es premium pero de verdad.

Pese a que el nuevo smartphone de Google continúa con la base implantada en sus antecesores, cuenta con unos cantos metálicos y un color brillante- en esta ocasión, el tono porcelana-, que ni viéndolos con los ojos entreabiertos sería suficiente para dejar de captar la atención de la gente. Aunque se le puede poner una funda, el agarre sin ella es muy bueno y en el caso de caerse- don´t worry, my friend- el aluminio de calidad aeroespacial y Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 es muy resistente y garantiza- según indica la marca- una resistencia integral a arañazos y caídas.

Tras 15 días poniéndolo a prueba, sus 4.900 mAh son suficientes para aguantar con él- sin problema-, pese a usarlo de forma activa, durante algo más de un día. Quizá la única duda se encuentre en la potencia que da su chip Tensor G5. Si bien es cierto que igual es un poco más flojo que los de sus grandes rivales, pero está hecho por y para maximizar una inteligencia artificial omnipresente.

La pantalla también deja en muy buen lugar a Google. La Super Actua, sus 120 hercios y su brillo de 3.300 nits- 300 nits más que el nuevo iPhone 17 Pro- son perfectos. En ocasiones, no sólo en lugares oscuros, no hace falta- para nada- poner el brillo del teléfono al máximo.

Un sistema de cámaras revolucionario (y no por la cámara)

Su sistema de cámaras es el que se ha convertido en objeto de debate para muchos analistas, y no precisamente por las cámaras en sí. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 48 y un Telefoto también de 48. Este último alcanza el x5.

La verdad es que es una maravilla. Y lo llamativo es que no es una novedad, porque pese a apostarlo casi todo por la inteligencia artificial, Google siempre sabe sacar el máximo rendimiento a sus cámaras. Como viene siendo habitual en sus Pixel Pro, tanto de día como de noche- especialmente-, hace unas fotos muy buenas y logra captar algún que otro detalle al que quizá algún que otro competidor no llega.

En la cámara de selfie también se han hecho las cosas muy bien. Cuenta con una cámara Dual PD de 42 MP con enfoque automático y también campo de visión ultra gran angular de 103º. Difícil va a ser dejar a alguien que nos caiga mal fuera del selfie grupal.

En este punto, toca volver a hablar del sistema de cámaras trasero, de ese x5 del Telefoto, que funciona de perfectamente. Pero lo que ha generado un gran revuelo ha sido la posibilidad- en un teléfono móvil- de contar con hasta 100 aumentos digitales. Se trata de un Super Pro Res Zoom digital que permite captar imágenes muy lejanas, generando una nitidez bárbara. Spoiler, tiene truco: una vez hecha la fotografía, gracias a la inteligencia artificial de Google. Eso no se nota si haces una foto a la luna, pero sí si lo que se quiere capturar es una palabra o un rostro concreto. Es algo que ha encendido a los más puritanos y ha dejado boquiabiertos a los más innovadores.

Foto hecha con el zoom digital del Google Pixel 10 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

IA por aquí, IA por allá

Y es que, precisamente, al diseño premium del Pixel 10 Pro se le une un auténtico paso adelante en materia de inteligencia artificial. Por algo Google se ha convertido- por méritos propios- en una de las compañías tecnológicas que están a la vanguardia en el sector.

Al igual que ocurre con su novedoso sistema de cámaras, Gemini se convierte en el pilar trascendental del dispositivo. Se nota que la compañía estadounidense sigue mejorando poco a poco una IA cada vez más fortalecida y que responde a unas necesidades que hasta ahora muy pocos habían cubierto.

Por poner uno de los tantísimos ejemplos que hay, se le puede pedir a Gemini una fotografía nítida, hecha de forma generativa- como les gusta llamarla en Google- con apenas una frase. De hecho, se puede crear una foto o un vídeo en cuestión de segundos, como si de algo real se tratara.

En el apartado de las fotografías y los vídeos, se nota mucho el avance en cuestión de un año. Ahora sí que se logra borrar de forma correcta la zona seleccionada con el borrador 'mágico' y también se pueden editar vídeos de forma muy accesible e intuitiva, con sugerencias y ayudas para encontrar la mejor forma de sacar la foto.

Se nota mucho la apuesta de Google por la IA y, pese a que ya lo hizo con el Pixel 9 Pro, el Pixel 10 Pro es la herramienta perfecta para que todas esas ideas y pasos adelantes sigan su cauce y vayan por una buena senda.

