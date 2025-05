Transformar Gemini en un modelo universal: Google redobla su apuesta con grandes avances en su asistente de IA

dpa/picture alliance via Getty I

La inteligencia artificial sigue dando pasos agigantados en su desarrollo. Algo que está obligando a las grandes tecnológicas a volcarse para que su herramienta no se quede en fuera de juego y logre cumplir con las necesidades de los usuarios. Empresas como Google, Samsung y Apple, entre otras, dieron a conocer sus planes tras la irrupción de ChatGPT, pero la buena noticia es que esto no ha hecho más que empezar.

Pero la travesía, como en muchas otras historias, también es motivo de disfrute e ilusión. Que se lo digan a Google. La compañía de Mountain View, California, lanzó hace 795 días su apuesta principal en el mundo de la IA, Gemini.

Esta aplicación, convertida en asistente, busca facilitar las cosas a la gente. El objetivo ha sido desde el principio el de potenciar ideas, obtener ayuda a la hora de escribir, resumir contenidos, generar imágenes con facilidad, hacer búsquedas por voz o con fotos y hacer planes con herramientas como Google Maps.

La compañía tecnológica asegura que han "sentado muchas de las bases para la era moderna de la IA" y destacan la influencia de la arquitectura Transformer "en la que se basan todos los modelos de lenguaje de gran tamaño". Su desarrollo ha servido para aplicar técnicas clave en computación cuántica, matemáticas, ciencias de la vida y descubrimiento algorítmico.

Pero dos años después de su lanzamiento, Google ha redoblado su apuesta y ha anunciado unos avances que parecen un paso adelante para acercarse al "modelo mundial". Se trata de Gemini 2.5 Pro, una mejora de la herramienta que pretende cambiarlo todo.

Un salto en el tiempo con Proyecto Astra

No es casualidad que Google haya esperado hasta el 'Google I/O 2025' para detallar todas sus novedades. Todas ellas tienen un fin, cumplir con las expectativas de los usuarios. Que la herramienta pueda "hacer planes e imaginar nuevas experiencias comprendiendo y simulando aspectos del mundo, tal como lo hace el cerebro".

"Convertir a Gemini en un modelo mundial es un paso crucial en el desarrollo de un nuevo tipo de IA más general y útil: un asistente universal de IA. Se trata de una IA inteligente que comprende el contexto en el que te encuentras y que puede planificar y actuar en tu nombre, desde cualquier dispositivo", aseguró Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, en un comunicado.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, también destacó "la solidez de nuestra infraestructura" como "lo que nos ayuda a entregar modelos mucho más rápidos, incluso cuando los precios de los modelos están bajando significativamente". "Una y otra vez, hemos podido ofrecer los mejores modelos al precio más efectivo", defendió.

Para ello, la compañía ha dado pasos agigantados en sus principales proyectos: Astra, Starline y Mariner. El Starline será una plataforma de videollamada que busca transmitir a la perfección la sensación de estar físicamente junto a otra persona con la que se está hablando por una pantalla. Google prevé su incorporación en Google Met, primero en inglés y español para los suscriptores, y tiene la intención de ampliar los idiomas.

En el caso de Astra, gracias a las capacidades de Gemini Live se usa la cámara del móvil para que la IA pueda ver lo que ve el usuario y así ofrecer información en tiempo real. El proyecto Mariner introducirá un agente multitarea con capacidad suficiente como poder realizar hasta diez acciones de forma simultánea en lugar del usuario.

Otro de los saltos enormes se ha producido en Imagen 4 y en Veo 3. La primera de ellas ofrecerá unas imágenes generadas de forma automática con colores vivos y detalles que parecen una instantánea real. Por parte de Veo 3, la mejora de la calidad de la imagen del vídeo es bestial. Contará con una nueva herramienta, Flow, que se puede usar para crear clips cinematográficos y extender un clip corto para convertirlo en una escena más larga. Las físicas, la calidad del sonido o del diálogo la convierten en un sistema que pretende cambiar la edición de vídeo.

"Las oportunidades con la IA son realmente enormes, y que sus beneficios lleguen a la mayor cantidad de personas posible dependerá de esta ola de desarrolladores, creadores de tecnología y responsables de solucionar problemas", aseguró Sundar Pichai.

Es, precisamente, el concepto elegido por Google lo que no le convence a Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en Gartner. Explica a El HuffPost que no le gusta "nada el nombre que le han puesto". "Están confundiendo a la gente con la IA universal. Aquí tenemos inteligencia artificial normal, generativa y luego la general, a la que no se ha llegado todavía, que podrá hacer de todo", añade.

Cree que los avances son "muy interesantes", aunque cree que era algo que "se veía venir". "Los pasos a futuro incluyen que la gente la pueda usar más en su día a día en cosas mejores que hacer un gif. La mayoría de los coches, con los sistemas de asistencia a la conducción, ya son objetos en los que se usa la IA de forma productiva", defiende.

El experto considera que lo ideal es crear objetos que se amplifiquen con la IA, como unas gafas que te pueda decir mientras miras un prospecto "que no lo puedes tomar porque eres alérgico". "Esos son los avances hacia donde vamos", reconoce.

Laura García Cuenca, directora del Máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Europea, justifica que los avances de Google se pueden englobar en el concepto de IA universal. "Este concepto es tener un asistente inteligente que te acompaña, entiende lo que necesitas y actúa por ti sin que tengas que pedírselo todo el rato", defiende.

"Es evidente que la IA no es el futuro, es el presente. Este tipo de herramientas los usamos consciente o inconscientemente. Todo esto tiene efectos positivos. Al final, son capaces de comprender y ejecutar tareas que nos permiten aligerar nuestras rutinas", explica.

Mejora de la productividad por trabajador de la administración pública

Google también ha celebrado esta semana en Madrid el evento Google Cloud Summit. Un acto en el que han demostrado con estadísticas cómo la IA está "transformando de forma tangible el sector público y empresas españolas".

La compañía ha presentado un nuevo estudio sobre su impacto en el sector público. "Las conclusiones revelan que la IA generativa podría aumentar la productividad por trabajador de la administración pública hasta un 9% en una década, lo que podría añadir 7.000 millones de euros de valor anual a la economía española", señala.

Elaborado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, el análisis refleja que para el 67% de los empleados públicos, "la IA generativa podría mejorar entre el 10% y el 50% de sus tareas". "Facilitando la reasignación de tiempo a funciones de mayor valor añadido, como la atención directa al ciudadano o la toma de decisiones complejas", recoge.

"La IA ofrece a España una oportunidad única de crecimiento y competitividad. Preparar a las personas, las empresas y el sector público es un reto que requiere la estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado, permitiendo materializar los conocimientos y herramientas necesarias para esta transformación", apunta el estudio.

Pero siempre surge la misma duda: ¿afectará negativamente a la gente tener una IA plena? Laura García reconoce que puede tener efectos no tan positivos, "como la sensación de pérdida de control". "Estamos dejando en manos de una IA que decida por nosotros. El simple hecho de que pueda elegir una respuesta a un correo y puede ser un efecto negativo", añade.

"Tenemos un ejemplo muy claro, el apagón. Nos quedamos sin nuestra dependencia tecnológica. Hay que buscar un poco de equilibrio. Todo esto ha venido para quedarse y para mejorar y es solo la punta del iceberg", justifica.

La experta llama a que esta IA sea "supervisada", pero asegura que "nunca van a poder ser humanos". "No van a tener el tipo de razonamiento que tenemos los humanos. Y no lo vamos a ver a corto o medio plazo", explica.

Martín Piqueras también coincide en que estos sistemas "no están en disposición ni se les espera para reemplazar ciertas cosas humanas". "La inteligencia humana incluye siete tipos y solo la cognitiva ha sido desplegada en la IA", apunta.

"La IA seguro que nos va a afectar en nuestro día a día. Seguramente, alguien pierda su puesto de trabajo si es muy repetitivo. Pero es mucho más probable que sea porque no sabe usarla para hacer su trabajo más rápido y compite con otro que sí sabe utilizarla", justifica.

