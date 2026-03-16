Un soldado ruso explica por qué bloquear Telegram hundiría al ejército de Putin: "Sería como pegarle un tiro en la cabeza a todo el ejército ruso de una vez"

Objetivo, Telegram. El Gobierno de Vladimir Putin tiene en su punto de mira a la aplicación de mensajería creada por Pavel Dúrov. Lo llamativo de su campaña es que podría suponer un golpe severo al ejército ruso en Ucrania.

Lo explica un soldado ruso a Politico. Bajo el nombre figurado de Anton, este soldado de algo más de 40 años, ha revelado al medio internacional cómo las tropas de Putin utilizan Telegram para coordinarse de forma más rápida sobre el terreno ucraniano.

"Todas las operaciones militares se realizan a través de Telegram; todas las comunicaciones", especialmente aquellas que requieren de un funcionamiento más inmediato que el que supondría seguir el conducto oficial, explica Anton a Politico.

Por ello, si el Kremlin finalmente corta Telegram, este soldado cree que "sería como dispararle a todo el ejército ruso en la cabeza". Sería llevar la censura estatal rusa a una nueva dimensión en la que saldría perdiendo la "operación militar especial", el eufemismo que usa Putin para no hablar de 'guerra' o de 'invasión' de Ucrania.

La última y más especial medida censora de Moscú

El anunciado veto presidencial a Telegram no sería sino el siguiente de una lista cada vez más extensa. En los últimos tiempos, Moscú ha dado orden de cortar el acceso a WhatsApp, Facebook e Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, FaceTime, Discord o Signal. Las restricciones tocan a las grandes tecnológicas del mundo, desde Google a Apple pasando por Meta o Microsoft.

Sí hay una diferencia de peso en el último objetivo del Kremlin, porque a diferencia de las otras redes, Telegram tiene 'adn' ruso, el de su fundador y CEO, Pavel Dúrov.

Este ciudadano, exiliado de Rusia y residente en Emiratos Árabes Unidos tras pasar unos años en Francia, acumula escándalos y presencia, pero su eco no deja de crecer. Hace poco alcanzó de lleno a España por su mensaje —enviado a todos los usuarios nacionales de Telegram— contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su intención de prohibir el acceso a redes a los menores de 16 años.

A juicio de Dúrov, el Gobierno de Rusia está tratando de llevar a toda su ciudadanía hacia una única aplicación, controlada por el extensísimo brazo censor del Kremlin. La misma se denomina MAX y busca ser el equivalente al WeChat chino, un 'ecosistema' nacional sin competencia donde impere la vigilancia del 'aparato'.