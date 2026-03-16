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Un soldado ruso explica por qué bloquear Telegram hundiría al ejército de Putin: "Sería como pegarle un tiro en la cabeza a todo el ejército ruso de una vez"
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Un soldado ruso explica por qué bloquear Telegram hundiría al ejército de Putin: "Sería como pegarle un tiro en la cabeza a todo el ejército ruso de una vez"

Su fundador, Pavel Dúrov, cree que Putin está tratando de dirigir a toda la ciudadanía rusa al uso de una aplicación única para ejercer a través de ella toda la fuerza censora del 'aparato.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Miembros del ejército ruso, en un ejercicio
Miembros del ejército ruso, en un ejercicioAnadolu via Getty Images

Objetivo, Telegram. El Gobierno de Vladimir Putin tiene en su punto de mira a la aplicación de mensajería creada por Pavel Dúrov. Lo llamativo de su campaña es que podría suponer un golpe severo al ejército ruso en Ucrania

Lo explica un soldado ruso a Politico. Bajo el nombre figurado de Anton, este soldado de algo más de 40 años, ha revelado al medio internacional cómo las tropas de Putin utilizan Telegram para coordinarse de forma más rápida sobre el terreno ucraniano. 

"Todas las operaciones militares se realizan a través de Telegram; todas las comunicaciones", especialmente aquellas que requieren de un funcionamiento más inmediato que el que supondría seguir el conducto oficial, explica Anton a Politico.

Por ello, si el Kremlin finalmente corta Telegram, este soldado cree que "sería como dispararle a todo el ejército ruso en la cabeza". Sería llevar la censura estatal rusa a una nueva dimensión en la que saldría perdiendo la "operación militar especial", el eufemismo que usa Putin para no hablar de 'guerra' o de 'invasión' de Ucrania.

La última y más especial medida censora de Moscú

El anunciado veto presidencial a Telegram no sería sino el siguiente de una lista cada vez más extensa. En los últimos tiempos,  Moscú ha dado orden de cortar el acceso a WhatsApp, Facebook e Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, FaceTime, Discord o Signal. Las restricciones tocan a las grandes tecnológicas del mundo, desde Google a Apple pasando por Meta o Microsoft.

Sí hay una diferencia de peso en el último objetivo del Kremlin, porque a diferencia de las otras redes, Telegram tiene 'adn' ruso, el de su fundador y CEO, Pavel Dúrov

Este ciudadano, exiliado de Rusia y residente en Emiratos Árabes Unidos tras pasar unos años en Francia, acumula escándalos y presencia, pero su eco no deja de crecer. Hace poco alcanzó de lleno a España por su mensaje —enviado a todos los usuarios nacionales de Telegram— contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su intención de prohibir el acceso a redes a los menores de 16 años.

A juicio de Dúrov, el Gobierno de Rusia está tratando de llevar a toda su ciudadanía hacia una única aplicación, controlada por el extensísimo brazo censor del Kremlin. La misma se denomina MAX y busca ser el equivalente al WeChat chino, un 'ecosistema' nacional  sin competencia donde impere la vigilancia del 'aparato'.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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