El analista nuclear que asesora a la OEIA: "Las centrales nucleares comerciales no están diseñadas para funcionar en guerra; la destrucción de una piscina de desactivación superaría a Chernóbil en todas las categorías"

Mycle Schneider, analista de política nuclear que ha asesorado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha alertado de que la guerra en Oriente Medio podría provocar un desastre nuclear nunca visto en la historia.

En concreto, el experto ha especificado que en el caso de Irán el mayor riesgo no está en el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán sino en Bushehr, donde se encuentra la única central de energía nuclear iraní activa para uso civil.

En una entrevista en el medio de comunicación alemán Taz, Schneider ha indicado que en Bushehr "los puntos más vulnerables son el suministro eléctrico y el de agua. Sin electricidad no se puede refrigerar un reactor, y sin agua tampoco".

"Si se interrumpe el suministro eléctrico y tampoco se dispone de generadores de emergencia, cabe esperar una fusión del núcleo en un reactor en funcionamiento en el plazo de una hora. No hace falta que caiga una bomba sobre la cubierta de hormigón", ha advertido al respecto el analista nuclear.

La mayor catástrofe imaginable: la destrucción de una piscina de desactivación

En ese sentido, Mycle Schneider ha alertado de que "el mayor riesgo potencial se encuentra en las piscinas de desactivación. Allí se almacenan los elementos combustibles gastados. Por lo tanto, es allí donde la concentración de radiactividad es más alta. Es decir, la destrucción de una piscina de desactivación es la mayor catástrofe imaginable que nunca hemos visto hasta ahora".

"Los términos 'accidente grave' o 'superaccidente' para Chernóbil o Fukushima carecen de sentido. Nunca hemos presenciado un accidente grave ni un superaccidental. El 'peor escenario posible' superaría con creces todos los desastres nucleares históricos", ha asegurado el experto.

Siguiendo con los riesgos en materia nuclear que entraña la guerra en Oriente Medio, Schneider ha indicado que "en todas las situaciones en las que se explotan centrales nucleares o instalaciones que contienen plutonio, sobre todo cuando están en funcionamiento, existe un riesgo considerable".

Al respecto, el analista nuclear ha subrayado que el riesgo de accidente nuclear también está muy presente en Israel. "Las instalaciones militares de Israel también entrañan un riesgo potencial considerable. Las centrales nucleares comerciales no están diseñadas para funcionar en tiempos de guerra", ha destacado Mycle Schneider.