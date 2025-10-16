Las nuevas gafas inteligentes de Samsung están más cerca de lo que parece: esto es todo lo que se sabe de ellas

Las nuevas gafas inteligentes de Samsung están a la vuelta de la esquina. La compañía surcoreana ha anunciado el evento en el que dará a conocer el dispositivo con el que buscan hacerle la competencia a las Apple Vision Pro.

Y cuando decimos que está más cerca de lo que parece, es porque queda menos de una semana. Será el próximo 21 de octubre cuando Samsung nos hable y nos cuente todos los detalles sobre las nuevas Project Moohan.

"Samsung siempre ha diseñado sus dispositivos en torno a lo que realmente importa: ser pioneros en nuevas formas de conectar y experimentar el mundo. Como líder en IA móvil, Samsung marca el comienzo de una nueva era con el lanzamiento de una nueva categoría de dispositivos con IA nativa", ha señalado en una nota de prensa.

Y hay que tener en cuenta que estas nuevas gafas inteligentes no son sólo de Samsung. Se trata de un visor optimizado con IA entre varios de los gigantes de la tecnología. "En el corazón de esta visión se encuentra Android XR, una potente plataforma optimizada con IA integrada desde el principio", ha razonado.

"Desarrollado en colaboración con Google y Qualcomm, Android XR está diseñado para escalar en distintos formatos, integrando la IA en experiencias inmersivas cotidianas", ha contado en la nota de prensa.

Proyecto Moohan

Aunque Samsung mostró hace unos meses cómo iban sus planes con el proyecto Moohan, ahora parece el momento en el que, aseguran, arranca "una nueva era de la IA multimodal".

Este nuevo proyecto inteligente es para la compañía surcoreana el primer producto "innovador diseñado para la plataforma abierta y escalable Android X". Y ya avanzan que logra combinar a la perfección "la funcionalidad cotidiana con nuevas experiencias inmersivas".

"Aquí es donde cobra vida el verdadero potencial de la XR, abriendo una nueva dimensión de posibilidades. Prepárate para un nuevo hito en XR", han explicado. Para saber más en detalle cómo se comportarán estas nuevas gafas inteligentes, su precio y si saldrá a la venta en Europa- no como las Vision Pro de Apple-, toca esperar hasta el próximo 21 de octubre.