Novedades en Apple: lanza por sorpresa su nuevo MacBook Pro, el iPad Pro y actualiza sus Apple Vision Pro

¿Queríamos novedades? Apple nos trae varias tazas. La compañía de Cupertino ha presentado este miércoles sus nuevos productos: el MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y una actualización de sus Apple Vision Pro. Todos ellos con una principal novedad, usarán el potente chip M5.

El vicepresidente de software de la compañía, Greg Joswiak, prometía hace unas horas de que "algo poderoso viene" y mostraba la imagen del nuevo MacBook Pro con el nuevo chip.

Y ese algo se ha traducido en el lanzamiento de varios de sus productos principales, más allá de los telefónicos. El primero de ellos es, precisamente, su ordenador portátil más potente. Pero el principal protagonista es, sin duda, el chip M5.

El M5, según Apple, ofrece un rendimiento máximo de GPU cuatro veces superior al de su predecesor. Con una CPU mucho más potente, un Neural Engine más rápido y mayor ancho de banda de memoria unificada.

En palabras de Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple, marca "un nuevo comienzo en el rendimiento de la IA", quién sabe si será el inicio del siguiente paso: unas hipotéticas Apple glasses.

Nuevo MacBook Pro

Apple ha presentado el MacBook Pro de 14 pulgadas. Con su nuevo chip M5, aseguran que el ordenador es mucho más rápido y está pensado, precisamente, para potenciar uno de los puntos débiles de la compañía de Tim Cook: Apple Intelligence.

En Cupertino saben que es su cuenta pendiente y en esta nueva generación parecen estar dando algunas señales de que hay que tomarse más en serio el rendimiento que puede ofrecer la IA.

"El chip M5 presenta una GPU de próxima generación con un acelerador neuronal en cada núcleo, que ofrece hasta 3,5 veces el rendimiento de IA y gráficos hasta 1,6 veces más rápidos que la generación anterior. M5 también incluye una CPU más rápida y eficiente, un motor neuronal mejorado y un mayor ancho de banda de memoria que acelera todo", han asegurado en la nota de prensa.

MacBook Pro M5. APPLE

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple y el que más de uno sitúa en la terna por el liderazgo de la compañía, ha asegurado que sigue siendo "el mejor portátil profesional del mundo".

"El M5 marca el siguiente gran salto en IA para la Mac y ofrece un gran aumento en el rendimiento gráfico, acelerando los flujos de trabajo más exigentes para todos, desde estudiantes hasta creativos, desarrolladores y profesionales, entre otros. Con su increíble rendimiento, extraordinaria duración de batería y pantalla inigualable, el M5 lleva la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas a otro nivel", ha señalado en el escrito publicado por Apple.

El MacBook Pro ya se puede reservar y estará disponible a partir del próximo miércoles 22 de octubre y estará disponible desde los 1.829 euros- partiendo de 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna-, 100 euros más bajo que su predecesor. Se venderá en dos únicos colores: negro espacial y en plata. Y mucho ojo, porque, tal y como aparece en la tienda online de Apple: no incluye adaptador de corriente.

iPad Pro con chip M5

Precisamente, la premisa de la compañía de Tim Cook de que el chip M5 es "un gran salto en el rendimiento de la IA" en el MacBook Pro también se repite en el iPad Pro. Los nuevos productos parecen abrir la puerta totalmente y abrazar la teoría de que se deben hacer más y mejor las cosas con Apple Intelligence.

Entre sus principales especificaciones, cuenta con una GPU de nueva generación que lleva un Neural Accelerator en cada núcleo, para que la potencia del M5 no se pierda por ningún lado. Detallan que el nuevo iPad Pro ofrece un rendimiento en IA que supera en 3,5 veces lo que daba de sí el M4.

Nuevos iPad Pro. APPLE

Trae una pantalla Ultra Retina XDR, de 11” y 13” OLED, con 1600 nits de luminosidad, pero también tiene un Wi-Fi 7 y ofrece el módem C1X, similar al que tiene el iPhone Air, para ofrecer "hasta un 50 % más de velocidad en redes móviles y mayor eficiencia que el modelo anterior para que los usuarios puedan hacer más desde cualquier lugar".

Se vende en dos colores, negro espacial y plata. El iPad Pro de 11 pulgadas estará disponible en modelo Wi-Fi desde 1.099 euros, mientras que el de 13 pulgadas partirá desde los 1.449 euros.

"El iPad Pro con M5 abre un sinfín de posibilidades para la creatividad y la productividad: con un gran avance en el rendimiento de la IA y una gran mejora en los gráficos, conectividad inalámbrica ultrarrápida y las revolucionarias funciones de iPadOS 26, supera una vez más los límites de lo que el iPad puede hacer", asegura John Ternus.

Actualización de las Apple Vision Pro

Aunque esto, por desgracia, no afecta a España. Apple también ha anunciado este miércoles una actualización de las Apple Vision Pro. Se trata de la última versión, con nueva correa de sujeción y, como el resto de productos, también llevan incorporado el chip M5.

Las gafas inteligentes más avanzadas de la compañía de Tim Cook han mejorado de forma exponencial. En concreto, el avance se nota- según el gigante tecnológico- en el rendimiento, en una mejora del renderizado de la pantalla y también en una ampliación de la batería.

"Con el rendimiento revolucionario del M5, el nuevo Apple Vision Pro ofrece un rendimiento más rápido, detalles más nítidos en todo el sistema y una batería aún más duradera, estableciendo un nuevo estándar en computación espacial", explica Bob Borchers, vicepresidente mundial de Marketing de Producto de Apple.

También han desarrollado nuevas aplicaciones para adaptarlas a sus gafas inteligentes, ofreciendo funciones como ver películas y series completas o partidos de la NBA en vivo con las Apple Vision Pro.