Llevo varias semanas probando el nuevo Huawei Watch Fit 5 Pro: me parece brillante y no sólo por su nueva pantalla
Su nuevo 'smartwatch' es muy recomendable. Llega con mejoras como su pantalla AMOLED con 3.000 nits de brillo, una autonomía mejorada con el GPS activo y una monitorización total de nuestra actividad deportiva.
Resumen: El Huawei Watch Fit 5 Pro ya es una realidad. He tenido la suerte de probarlo durante varias semanas y es uno de los smartwatches más equilibrados que he probado. En parte, gracias a su autonomía de hasta 7 días con un uso equilibrado. Pero para mí la gran novedad son sus 24 horas de GPS activo en cualquier modo deportivo, creando mapas para poder estudiar cómo ha sido nuestro rendimiento. Pero no sólo por eso. Su pantalla FullView tiene un brillo tremendo, con hasta 3.000 nits. Incluye biseles más delgados, pero también un peso menor, de 30,4 gramos sin contar la correa. Pero la cosa no queda ahí. Ofrece un control muy certero de nuestro ejercicio, nuestra salud, recuperación o sueño, con métricas de la respiración al dormir, que es otro punto fuerte. También me ha gustado mucho su nueva función, los mini workouts. Nos ofrecen hasta 30 tipos de entrenamientos distintos, para mantenernos activos en todo momento. Es uno de los relojes más recomendables de este 2026, aunque habría estado bien ofrecer dos tamaños para adecuarse a todas las muñecas.
Ventajas
- Se nota un salto grande en pantalla, con un brillo sorprendente y una fluidez muy buena.
- Uno de sus puntos fuertes son las 24 horas de GPS activo.
- Me sigue pareciendo un smartwatch muy ligero, de los que casi no notas que lo llevas en la muñeca.
- El control en nuestra salud cardiaca es una maravilla, con funciones muy avanzadas.
Desventajas
- Creo que el tamaño de su esfera no es perfecto para todas las muñecas. Estaría bien que ofrecieran una opción más que pequeña.
Mi reseña del Huawei Watch Fit 5 Pro
Llevo varias semanas usando el Huawei Watch Fit 5 Pro como smartwatch principal y, como suele ser habitual con la marca china, me parece un dispositivo redondo y uno de los más versátiles o todoterreno, llámalo como quieras, que he probado.
Gracias a su sincronización con cualquier sistema operativo, a través de la app Huawei Salud, obtenemos una información muy precisa tanto para nuestra actividad deportiva, nuestra monitorización de la salud, con funciones como electrocardiograma, análisis de arritmias o detección de rigidez arterial, así como un control de nuestra calidad de sueño.
Pero antes de hablar de todo lo que bueno que tiene por dentro, que no es poco, te hablo de su diseño, que poco tiene que ver con la anterior generación. Huawei ha apostado por una pantalla AMOLED flexible de 1.92'', con una frecuencia de hasta 60 Hz, y un cristal de zafiro 2.5D2 que lo hace más resistente, pero también más ligero.
Una pantalla brillante, gracias a sus 3.000 nits de brillo máximo y unos biseles más delgados que el Fit 4 Pro. Y no es lo único. El grosor del reloj es de unos 9,5 milímetros, en su punto más delgado, y tiene un peso de unos 30,4 gramos sin incluir la correa.
Y claro, si hay algo que ofrece este nuevo Huawei Watch Fit 5 Pro es una monitorización muy avanzada de nuestra actividad. Y no me refiero sólo a la deportiva, aunque voy a empezar hablando de ella.
Sus funciones son casi perfectas para potenciar nuestro rendimiento. Gracias a su autonomía de unos 7 días con un uso mixto y, sobre todo, las 24 horas continuas de GPS activo, podemos registrar todo nuestro recorrido en una carrera, pero también un control de cómo se nos ha dado. Desde ofrecer nuestro ritmo medio, nuestra frecuencia cardíaca, la recuperación, ritmo, cadencia o altitud.
Pero también ofrecen un plan de ejercicio inteligente. Como un entrenador personal en nuestra muñeca. Con él, podemos hacer una evaluación física preliminar, estableces nuestros objetivos y ofrece métricas para mejorar tu rendimiento, con carreras por intervalos de alta intensidad y carreras lentas de larga distancia. Todo pensado para mejorar nuestro rendimiento.
Si hay algo que me sigue chiflando de Huawei es la gestión avanzada de la salud. El nuevo smartwatch de la marca te ofrece un sinfín de funciones que nos permiten controlar nuestra salud, pese a que no está diseñado para un uso médico. El sistema Huawei TrueSense es capaz de registrar tu frecuencia cardíaca, patrones de sueño, nivel de estrés o tu oxígeno en sangre. De hecho, una de las cosas que se hace simplemente y que tienes integrado en la muñeca es su electrocardiograma en 30 segundos.
Pero ojo, que la novedad está en su interior. Además de ofrecernos una personalización total con sus esferas, como suele ser habitual, contamos con unos compañeros de jornada. Un panda se encarga de mantenernos activos con mini ejercicios y terminar con el senderismo. Además de poder crear fondos de pantalla con él, nos ofrece hasta 30 movimientos disponibles con sencillas animaciones. Y se adecúa también para el modo silla de ruedas, que sigue siendo uno de los mejores en un smartwatch.
El Huawei Watch Fit 5 Pro ya está disponible en color negro, blanco o naranja y su precio de partida arranca desde los 299 euros, aunque con un cupón de 50 euros se queda en 249 euros, con una correa de regalo y una báscula de la marca. Y por si te lo estás preguntando, por supuesto. Huawei ha cumplido con su apuesta total y es uno de los relojes inteligentes más recomendables.