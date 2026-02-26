He probado el nuevo Huawei Watch GT Runner 2: autonomía de escándalo, ligero e ideado para mejorar nuestro rendimiento

Huawei ha hecho oficial este jueves en un evento celebrado en Madrid su nueva joya, el nuevo Huawei Watch GT Runner 2. Se trata de la nueva generación de su smartwatch ideado para correr, con un peso muy ligero y una autonomía que quita el hipo.

He tenido la suerte de probarlo durante varias semanas y, precisamente, una de las cosas en las que la firma china no suele fallar nunca es en el tema de la batería. En concreto, dura con una sola carga unos 14 días, según el uso que le demos durante este tiempo.

No todos podemos plantearnos hacer una maratón, pero Huawei pone de ejemplo su autonomía en lo que equivaldría a estas carreras de 42,195 kilómetros. En concreto, asegura que aguantaría hasta 5 maratones consecutivas con una sola carga. Espero que, por el bien de la salud física de los deportistas, nadie intente probarlo y prefiera ponerlo a cargar, aunque siga teniendo la batería cerca del 80%.

Es un smartwatch muy ligero gracias a su carcasa de aleación de titanio de grado aeroespacial, que lo hace mucho más ligero y resistente. En concreto, 43,5 gramos de peso en todo el dispositivo y 10,7 milímetros de grosor, que es, como diría Ned Flanders en Los Simpson, como si no llevara nada.

De hecho, esto es así gracias a su cambio en la correa. Ahora, incluye una correa tejida AirDry que es más transpirable y más cómoda. Aunque, tengo que decir que cuando lo he usado en agua, esperaba que se secara un poco más rápido. Pese a ello, su transpirabilidad es clave a la hora de hacer ejercicio.

El Huawei Watch Runner 2. Sergio Coto / El HuffPost

Posicionamiento innovador

Empiezo destacando su posicionamiento ultra preciso. Es un smartwatch que pesa muy poco y eso no hace que pierda funcionalidades como una antena de otro nivel. Huawei ha decidido usar una arquitectura de antena flotante 3D que mejora la precisión 3,5 veces más que la anterior generación. Y eso que esta antena se encuentra integrada bajo el bisel de titanio del reloj, lo que lo hace una apuesta avanzada como pocos han logrado en el sector.

He puesto a prueba su posicionamiento y la verdad es que rinde que da gusto. Es capaz de detectar cualquier camino, sea subterráneo, en zonas complicadas o en una calle normal. Perfecto para registrar cada zancada y obtener el mayor número de detalles posibles.

Y eso es respecto al hardware, ya que, en software, incluye un algoritmo de posicionamiento de navegación inercial XDR. ¿En qué se traduce? Gracias a su acelerómetro y su giroscopio del sensor, se generan varios puntos de posicionamiento y la ruta, por ejemplo, en un túnel, se ajusta a la función de la velocidad calculada por el sensor.

Todo esto aparece registrado en la app Huawei Health, que es la encargada de mostrarnos todas las métricas de nuestra carrera. De hecho, en ella, vamos a poder encontrar planes de entrenamiento específico que están personalizados según nuestro objetivo de carrera.

Opciones de entrenamientos en el Huawei Watch Runner 2. Sergio Coto / El HuffPost

Modo maratón para no perder ni un segundo

Casi todo el mundo sabe que prepararse una carrera no es tarea fácil. Ya sea una maratón o media maratón, los entrenamientos son clave para poder estar al 100% el día 'D', el de la prueba.

Para ello, Huawei ha ideado un modo maratón con el que busca facilitar a los corredores un entrenamiento preciso para llegar en la mejor forma posible al día clave. Es como si tuvieses un asistente en tu muñeca.

Entre sus funciones más destacadas, se encuentra una nueva función de guía de ritmo junto con la frecuencia cardiaca para visualizar, en todo momento, cómo vamos. Además, te ofrece una tabla de tiempos o un sistema inteligente que nos recuerda que debemos hidratarnos.

El dispositivo es capaz de ofrecerte múltiples referencias para poder lograr un nivel top. Una vez registramos cuando es el día de la carrera, te prepara un calendario con objetivos para cumplir con ellos.

Registro de actividad en la app Huawei Health y propuestas de retos por parte de la propia app. Sergio Coto / El HuffPost

Métricas de entrenamiento y salud

Entre sus análisis para los corredores que buscan mejorar su rendimiento, paso a paso, se encuentran: una evaluación preliminar de aptitud, las preferencias del entrenamiento, determinar los objetivos, una evaluación personal completa, un enfoque de formación, un plan para alcanzar tus objetivos y, finalmente, un entrenamiento personalizado para preparar la carrera.

Ojo, que eso no es todo amigos. Han diseñado su primera métrica de potencia en carrera, que permite registrar la velocidad a la que un corredor es capaz de gastar energía durante la carrera y también su primer algoritmo de detección en tiempo real del umbral de lactato, la principal causa de golpes en maratones.

Como es habitual en Huawei, en un dispositivo tan ligero como el Watch GT Runner 2, también cuenta con una gran cantidad de métricas de salud. Entre ellas, la frecuencia cardíaca continua, en reposo, VFC continua, electrocardiograma, Sp02 continua, arritmia o medidores para comprobar nuestra calidad de sueño.

Huawei ha demostrado que es capaz de hacer los mejores relojes inteligentes del mercado y el Watch GT Runner 2 no ha sido menos. Un salto adelante que parte desde de 399 euros, pero que es una muy buena opción para los que buscan optimizar sus objetivos en el running.