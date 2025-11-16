He probado el Huawei Watch GT 6 Pro durante dos semanas y tengo claro para quién puede ser más útil en el día a día

Dos semanas me han hecho falta para darme cuenta de que el Huawei GT 6 Pro es uno de los relojes del año.

Resumen: He probado durante dos semanas el nuevo Huawei Watch GT 6 Pro, el smartwatch de cabecera de la firma china. Su batería me ha dejado con la boca abierta. Lo cargué el primer día y todavía sigue con un 33%. Está claramente dirigido a deportistas, pero con un diseño clásico a la par que atractivo. Haría falta un modelo con una esfera más pequeña para los que tengan muñecas estrechas.

Ventajas

Lo decía antes y lo reitero. El Huawei Watch GT 6 Pro es, probablemente, el que tiene la mejor batería del mercado.

Ofrece funciones que monitorizan a la perfección cualquier actividad. Incluidas las actividades de alto rendimiento.

El análisis del sueño, junto a la aplicación Salud de Huawei, es muy preciso.

Como ha sido mi caso, se sincroniza a la perfección con un iPhone.

Desventajas

Su diseño es muy bueno, pero lo noto muy enfocado en el usuario masculino.

Aunque se le pueden quitar eslabones, su esfera, de 46 milímetros, es grande para aquellos que tengan muñecas finas.

En el caso de buscar una alternativa más fina, sólo existe la opción del Huawei Watch GT 6, pero pierde prestaciones. Entre ellas, una batería menor, el material o la función de electrocardiogramas.

Pese a que saltan todos los mensajes de WhatsApp, se queda corto que no haya ninguna función que permita responder desde el mismo.

Poniendo a prueba la pantalla del Huawei Watch GT 6 Pro. Con sus 3.000 nits de brillo, funciona a la perfección. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Huawei Watch GT 6 Pro

Desde el unboxing, el Huawei Watch GT 6 Pro me ha dado vibras de no ser un smartwatch y sí un reloj tradicional. Algo a valorar positivamente. Pese a que partía con la premisa de que era un dispositivo pensado para deportistas de alto rendimiento y con funciones para la salud, imaginaba que se trataba del típico wereable que iba acompañado de una estética más deportiva y para nada ha sido así.

Lo mires por donde lo mires, da muestras de sobra de ser elegante. Aunque se pueda usar en lugares como el gimnasio, creo que puede ser el complemento perfecto para un outfit casi de gala. Su cristal de zafiro y cuerpo de titanio es un verdadero as en la manga.

Y luego está el tema del peso. Pese a que parece robusto y pesado, como ocurre con relojes de acero, me ha sorprendido una barbaridad lo ligero que es: sólo 54 gramos que se lleva fácilmente en la muñeca. Aunque es verdad que hay que ponerle un pero, la única opción que ofrecen es la de la esfera de 46 milímetros. Aunque se pueden quitar los eslabones, haría falta contar con una opción de 41 milímetros para aquellas personas que tengan una muñeca más estrecha.

La alternativa sería ir a un Watch GT 6, que cuenta con esa posibilidad, pero a cambio de perder algunas funciones. Entre ellas, el electrocardiograma o la batería, que pasaría de 21 a 14 días de extensión.

El grosor de la correa del Huawei GT 6 Pro. Con lo ligero que es, se hace bastante fino. Sergio Coto / El HuffPost

Una vez conectado al teléfono empieza la magia. Porque sí, la buena conectividad independientemente del dispositivo que se use es una alegría. Sea un teléfono Android de otra marca o iOS, funciona a la perfección. Y además de la gran opción de esferas disponibles, algunas de ellas de pago, tiene funciones capaces de marcar la diferencia.

Se hace fácil descargar la aplicación de Salud de Huawei, iniciar sesión y comenzar a mantener un registro detallado, casi casi al milímetro, de nuestra actividad, ya sea deportiva o no.

Su pantalla, con 3.000 nits de brillo, es mejor que la que llevan algunos flagships de la competencia. Lo que en exteriores se agradece bastante. Su panel AMOLED de 1,47 pulgadas se ve perfecto y no necesita, para nada, un tamaño mayor.

Además de, como en otros smartwatches, poder pagar con él, cuenta con un GPS muy, pero que muy preciso. Registrando cualquier trayecto, ya sea al pasear o al hacer ejercicio de gran nivel, como es el caso del ciclismo. En este nuevo modelo, es capaz de convertir el dispositivo en un ciclocomputador y, aunque es una opción que, en mi caso, me suena bastante lejana, puede ser muy positivo para un ciclista de alto nivel.

Lo que sí me parece una pasada es el registro de métricas relacionadas con la salud, como la función de controlar la variabilidad de frecuencia cardiaca, hacer un electrocardiograma, mostrar el oxígeno en sangre, medir el estrés o tomarte un respiro y hacer ejercicios de relajación. Un punto muy a favor de Huawei en los tiempos que corren.

Ha llegado el turno de hablar de la batería. Lo seguiré diciendo por activa y por pasiva, el Huawei Watch GT 6 Pro es imbatible en este área. Con las armas que tiene, una duración de 21 días, con un uso ligero, es todo lo que muchos de sus grandes competidores soñarían tener. Mi experiencia es que dándole un uso habitual, como mínimo, ya ha durado más de dos semanas.

Dentro de esa vinculación con el teléfono, sea el que sea, recibe todo tipo de notificaciones. Incluidas las de los mensajes de WhatsApp, pero aquí sí le veo un ligero fallo: no se puede responder con el reloj. Algo que estaría genial incluirlo para evitar tener que volver al smartphone.

Sin duda, por 379 euros, precio desde el que parte el Huawei Watch GT 6 Pro, cuenta con unas características que me parecen muy buenas para su rango. Lo veo muy enfocado para deportistas de alto nivel, por el control y, sobre todo, por una esfera que puede ser difícil de llevar para las personas con muñeca fina.