Muchas IA quieren ser compatibles con WhatsApp y Meta les ofrecía pagar un peaje: Bruselas acaba de decir que se lo piense dos veces

No tan rápido, Zuck. La Comisión Europea ha avisado este miércoles de que los "peajes" que Meta pretendía imponer a sus rivales para hacer que los modelos IA de terceros fuesen compatibles con WhatsApp serían lesivos a la libre competencia. En otras palabras: que se lo piensen dos veces. En otras ocasiones Bruselas ha anunciado multas millonarias contra grandes tecnológicas por razones similares.

Mark Zuckerberg tendrá que medir muy bien sus pasos. WhatsApp introdujo en octubre un cambio en sus políticas con el objetivo de que los modelos IA de rivales de Meta pudiesen usar la aplicación como interfaz con los usuarios. En marzo concluyó que lo haría, pero a cambio de cobrar comisiones. Actualmente, Meta tiene funcionalidades de Meta AI integradas en WhatsApp y, por supuesto, sin peaje.

Este miércoles la Comisión Europea ha advertido que el reciente intento de cobrar tarifas a otros asistentes IA por parte de Meta es "efectivamente equivalente" a una "prohibición de acceso".

Es similar a que (como se ha visto en investigaciones previas de Bruselas) Amazon priorizase los productos que vende ella misma en su plataforma frente a los que venden tiendas de terceros. O a que Google priorizase sus comparadores de precio frente a los de la competencia: algo por lo que el gigante del buscador ya fue multado.

Un aviso de Teresa Ribera

Ha sido la comisaria europea Teresa Ribera la encargada de lanzar la nueva advertencia a la propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp. "Sustituir la prohibición legal por una política de precios que tenga un efecto similar no cambia nuestra opinión preliminar de que la conducta de Meta parece ser un abuso de su posición dominante".

Esto, por supuesto, no ha satisfecho a Meta. A través de su portavoz Joshua Breckman, la compañía ha criticado a Bruselas por "pretender usar sus poderes reguladores para permitir que algunas de las mayores empresas del mundo utilicen gratuitamente el producto de pago WhatsApp Business".

Y han apelado así a las pymes europeas, como suele ser habitual en este tipo de casos. "Esto significa que una pequeña panadería en Francia que paga por usar el servicio para tomar pedidos de croissants terminará pagando la factura de OpenAI. Las pequeñas empresas europeas no deberían pagar la factura de OpenAI", ha zanjado. Por el momento el departamento de Ribera ha sido clara. Las tensiones podrán seguir escalando.

Las palabras de Bruselas se conocen además apenas unas horas después de que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciara junto a la comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, que la UE ya dispone de su propia aplicación para verificar la edad de los menores en internet. Su comparecencia llegaba con términos ásperos también para las dueñas de las plataformas: "Ya no hay más excusas".