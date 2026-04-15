La UE ya tiene lista su app para verificar la edad en internet: "Educar a los niños es responsabilidad de los padres, no de las redes"

La Unión Europea dice que ya tiene una aplicación para verificar la edad en internet "tecnológicamente lista" y que pronto estará disponible para todo el mundo. Han sido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acompañada de la vicepresidenta y comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, las responsables de advertirlo este miércoles. Esto permitirá impedir el acceso a las redes a menores, algo con lo que simpatizan muchos españoles.

"Educar y criar a los niños es responsabilidad de los padres, no de las plataformas", ha señalado Von der Leyen en una comparecencia. "Cuando hablamos de la seguridad de los niños en entornos digitales lo que vemos es extraordinariamente preocupante. Uno de cada seis niños sufre acoso en internet. Uno de cada ocho acosa a otros menores. Y las plataformas tienen un diseño extraordinariamente adictivo".

El anuncio de Bruselas llega en un momento en el que España ya ha avanzado, siguiendo la estela de otros países, que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Reino Unido o Francia ya han hecho anuncios similares y en países como Australia ya se está poniendo a prueba. Faltaba, eso sí, una solución tecnológica que permitiera a las plataformas "verificar" adecuadamente la edad de los usuarios.

Esa búsqueda entrañaba todo un desafío tecnológico: Bruselas asegura que su solución cumple con los "estándares en privacidad más altos del planeta". España ya lleva cerca de tres años explorando soluciones similares e incluso la Agencia Española de Protección de Datos desarrolló una app piloto en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

España, de hecho, ya cuenta con una app en versión beta, su Cartera Digital, pero seguía a la espera del anuncio de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario se estaba trabajando en el despliegue del reglamento de carteras digitales actualizado, el eIDAS2. La propia Von der Leyen ha anunciado que varios países, entre ellos España, introducirán esta solución en sus carteras digitales nacionales.

La app estará disponible "muy pronto"

Tanto Von der Leyen como la comisaria Virkkunen han hecho hincapié en que la app estará disponible muy pronto y que tendrá una interfaz amigable con los usuarios. Funcionará en todo tipo de dispositivos, desde móviles a tabletas pasando por supuesto por ordenadores, si bien no se ha especificado nada sobre videoconsolas u otras herramientas propietarias.

Tampoco se han concretado qué funcionamiento tendrá esta nueva aplicación. Sí que será open source, por lo que podrá ser auditada por la comunidad y además su código lo podrán usar otras empresas e incluso otros países para desarrollar sus soluciones. Al final, esta app de verificación de edades será obligatoria en función de lo que describe el Reglamento de Servicios Digitales, ya en vigor. Pero se espera que este mercado sea competido.

"La cantidad de tiempo que los niños pasan mirando pantallas jamás había sido tan alto. Y cuando el tiempo crece también crecen los riesgos: los riesgos de que los menores accedan y vean contenido potencialmente dañino o ilegal o los riesgos de que sean víctimas de sufrir grooming por parte de depredadores en línea", ha advertido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La propia Von der Leyen ha recordado que ya había visto "grandes avances" en este ámbito de algunos países miembros, pero que era necesario contar con un "enfoque armonizado" por parte de la Unión. "Esta app permitirá a los usuarios demostrar su edad al acceder a las plataformas en línea, igual que los supermercados tienen la capacidad de comprobar la edad de sus clientes cuando van a comprar bebidas alcohólicas".

De hecho, ha comparado el desarrollo de esta app de verificación de edad con el "rotundo éxito" (según sus palabras) que tuvo la aplicación que Bruselas desplegó cuando la pandemia del coronavirus todavía azotaba al planeta y fue necesaria crear un certificado de vacunación digital para poder viajar en avión. Con todo, cada vez más expertos advierten de los riesgos de las medidas como esta.

"No hay más excusas"

Tanto Von der Leyen como Virkkunen han recordado que esta aplicación estará pronto disponible para todos los usuarios y las plataformas digitales ya no tendrán "excusas": podrán verificar la edad de los usuarios mediante este servicio. La Unión Europea ha multado recientemente a cuatro plataformas pornográficas por precisamente no verificar correctamente la edad de sus usuarios.

Esas sanciones nacieron en virtud del Reglamento de Servicios Digitales, del que Virkkunen ha destacado que está ya aplicándose. "Todos sabemos cómo empezó el año, con una plataforma desnudando a mujeres y permitiendo crear material de abuso sexual infantil", ha dicho, en referencia al escándalo de Grok, la herramienta IA de la red social X y de Elon Musk.

También Virkkunen ha recordado las medidas contra Instagram o Shein y ha asegurado que TikTok tendrá que "adaptarse" a las normas europeas para abandonar su diseño "adictivo" ("scroll infinito, reproducción automática, contenido personalizado por recomendaciones algorítmicas..."). Europa prepara para esta legislatura un Reglamento de Equidad Digital en el que se abordará de forma más concreta este desafío de los diseños adictivos.

Entre tanto, Virkkunen ha abundado en que de forma inminente creará un mecanismo de cooperación para poder acreditar a los estados miembros y a terceros el uso de este sistema de verificación de edades, sobre la que por el momento no hay más información.