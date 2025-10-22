Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El trampantojo de Trump Mobile: del móvil "orgullosamente americano" a vender reacondicionados de Apple y Samsung
La Organización Trump prometió el lanzamiento de un móvil "hecho 100% en EEUU" para el pasado mes de septiembre. No ha sido así. Ahora venden teléfonos renovados, a precios inflados y que se han construido en países asiáticos.

Foto de archivo de Donald Trump hablando con su iPhone Pro.Anadolu Agency via Getty Images

¿Se acuerdan del Trump 1? Aquel teléfono que la Organización Trump, a través de su página web Trump Mobile, anunció el pasado mes de junio. Un dispositivo "hecho 100% en EEUU" que luego no lo estaba tanto y que los expertos apuntaban a que su productor era una compañía con sede en China. Pero aquel sueño se ha esfumado, al menos por el momento.

Además de ofrecer una tarifa plana de llamadas, mensajes y datos ilimitados por 47,45 dólares al mes- cifras que representan la Presidencia número 45 y 47 que ha ostentado el mandatario republicano- tenían un apartado para el teléfono T1. Pero ahora también le han incluido la frase "y otros".

"El teléfono T1 SM no solo es potente, sino que se creó aquí mismo, en EEUU. Con manos estadounidenses detrás de cada dispositivo, le brindamos cuidado, precisión y calidad confiable a cada detalle", todavía sigue detallando en su sitio web sobre el teléfono de Trump. Su valor, 499 dólares, pero el lanzamiento todavía no ha visto la luz. Se esperaba para septiembre, pero no ha ocurrido.

Pero eso es en el dispositivo "orgullosamente americano". Aunque hasta hace poco era el protagonista, ahora le acompañan otros cuatro dispositivos. Y no, no se tratan de nuevos modelos de la Organización Trump.

Me lo quitan de las manos

Desde la página web del Trump Mobile se pueden comprar ahora reacondicionados de Apple y Samsung, a precios inflados, y asegurando que se tratan de modelos que se han creado en EEUU.

"El teléfono Samsung S24 renovado no solo es potente, sino que se creó aquí mismo, en EEUU. Aportamos cuidado, precisión y calidad confiable a cada detalle", aseguran por un Samsung S24 renovado que cuesta 459 dólares. Hay tiendas en las que se puede conseguir, nuevo, por unos 500 euros.

Resulta llamativo que afirmen que se creó en EEUU, cuando Samsung es de Corea del Sur y sus fábricas principales se encuentran repartidas por varios puntos del mundo. Algunas de ellas en Vietnam o India. Algo muy similar a lo que ocurre con Apple.

Pese a la inversión millonaria a la que Tim Cook se ha comprometido en el país norteamericano, los modelos anteriores siguen teniendo la etiqueta de "diseñado por Apple en California" y "ensamblado en China/India".

Eso no es importante para la Organización Trump y desde su espacio web venden un iPhone 15 renovado por 629 dólares. Para ponerlo en contexto, el iPhone 17, nuevo, cuesta 799 dólares en EEUU. Por lo que queda claro que el inquilino de la Casa Blanca y su organización buscan hacerse de oro, dejando de lado el dorado del Trump T1. 

