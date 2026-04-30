Sam Altman, sobre Elon Musk en su declaración judicial: "Su empresa xAI hace bots sexuales con anime para niños"

Esta semana se está celebrando en el Tribunal Federal de Oakland (California) el juicio correspondiente a la demanda que Elon Musk ha llevado a cabo contra OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT; sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

Lo que el propietario de la red social X reclama es que invirtió casi 40 millones de euros en OpenAI creyendo que la compañía iba a mantenerse como una organización sin ánimo de lucro, algo que finalmente no ha sucedido y por lo que se siente engañado.

"Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una 'startup'… Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800.000 millones de dólares", ha afirmado en el juicio Elon Musk.

No obstante, durante su declaración judicial, el cofundador de OpenAI, Sam Altman, ha contraatacado frente a Elon Musk calificando a Grok (el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI para la red social X) como un "bot matón".

Además, Altman ha afirmado, en referencia a Musk, que "su empresa xAI hace bots sexuales con anime para niños".

La relación entre Elon Musk y Sam Altman se deterioró en 2017

Tal y como recuerda EFE, OpenAI fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial. Pero en 2017 la relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, la tecnológica pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EEUU para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.

Musk ha pedido al tribunal que revierta la aprobación para que OpenAI mantenga la mayoría de su estructura sin ánimo de lucro, además del despido de Altman y una compensación económica de 150.000 millones de dólares (una cifra que asegura que donará a organizaciones benéficas).