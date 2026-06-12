Un inversor lleva 15 años comprando acciones de SpaceX y ahora puede recibir un beneficio multimillonario

La salida a bolsa de SpaceX puede beneficiar a multitud de personas. Además de convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo, trabajadores de la compañía y otros inversores obtendrán una cantidad nada desdeñable.

Es el caso, por ejemplo, de Justin Fishner-Wolfson, un inversor de San Francisco que lleva 15 años acumulando acciones de SpaceX. Su firma de capital riesgo, 137 Ventures, posee un 1% de las acciones. Para ello ha recaudado fondos de todos los rincones del mundo y ha adquirido acciones de empleados de la compañía y otros insiders, tal y como expone el New York Times.

137 Ventures comenzó a comprar acciones de SpaceX en 2011 y desde entonces no ha vendido ninguna. Ha sido uno de los inversores más fieles de la compañía espacial de Musk y ahora sus acciones poseen un valor aproximado de 20.000 millones de dólares.

Si finalmente SpaceX sale a bolsa con una valoración muy alta, como se espera, esto podría generar ganancias gigantescas para 137 Ventures y Fishner-Wolfson.

Eso sí, aunque el potencial parece ahora mismo enorme, también es cierto que hay incertidumbre sobre si la valoración de SpaceX está justificada y si el entusiasmo del mercado se sostendrá en el tiempo.

Otros beneficiados de la salida a bolsa de SpaceX

Algunos trabajadores de SpaceX también van a recibir cantidades enormes, tanto que se podrían hacer millonarios de la noche a la mañana.

Uno de los ejemplos que ha sonado últimamente es el de Maryellyn Musselman, una marinera de 27 años que trabajó para SpaceX limpiando restos de cohetes.

Musselman recibió el 10% de su sueldo en acciones durante dos años. No ha desvelado cuánto valen sus acciones, pero con la salida a bolsa su precio podría multiplicarse. Musselman pretende utilizar el dinero para poner en marcha su propio negocio.

En SpaceX también trabajan o han trabajado soldadores o camareros que poseen acciones de la empresa y se plantean venderlas. Muchos de ellos podrían convertirse en millonarios si la salida a bolsa funciona como se espera.