Primeras imágenes del OPPO Find X9: se confirma un rediseño total y un gran cambio en sus cámaras

Los OPPO Find X9 y X9 Pro están a la vuelta de la esquina. La compañía china ha demostrado que eso de no tocar lo que funciona no va con ella y presentará el próximo 16 de octubre sus nuevos teléfonos de gama alta. Pese al éxito notable de sus modelos anteriores, se ha confirmado que va a haber grandes cambios.

En un mes marcado por numerosos lanzamientos de dispositivos, OPPO dará a conocer el próximo miércoles en lo que llevan trabajando bastante tiempo. Y el trabajo parece que ha sido grande.

En un teaser publicado en las últimas horas, se ha confirmado que los nuevos Find X9 y X9 Pro tendrán un rediseño total. Unas imágenes que avanzan algo que ya se había filtrado: adiós al módulo de cámaras redondo, característico de la marca.

En las imágenes, se ve cómo el módulo de cámaras, al igual que llevan tiempo haciendo sus grandes competidores, estará en la parte izquierda trasera y tendrá una forma cuadrada.

Según los primeros detalles que se han dado a conocer, OPPO volverá a dar miedo a la competencia. El fabricante chino ha escogido el MediaTek Dimensity 9500 como procesador, uno de los más potentes. "Desarrollado con una innovadora arquitectura All-Big-Core de tercera generación, ofrece un rendimiento y una eficiencia sobresalientes. Gracias a la integración del motor Trinity de OPPO, el nuevo procesador alcanza su máximo potencial, optimizando el rendimiento y reduciendo el consumo energético", detalló.

Pero esa belleza está en el interior y también en el exterior. El sensor principal del teléfono puede alcanzar los 200 megapíxeles, que podría ser el ISOCELL HP5 de Samsung, y contará con un teleobjetivo periscópico. Algo que todavía crece en el X9 Pro, que puede convertirse en el primer teléfono en llevar dos sensores de 200 megapíxeles.

Sus biseles también han sido reducidos en comparación con el Find X8. El teaser también confirma que sus biseles medirán 1,15 milímetros. Uno de los aspectos en los que no habrá grandes cambios será en la pantalla- ya de por sí muy buena-. Todo apunta a que seguirá con una pantalla OLED de 6,59 pulgadas y con tasa de refresco de 120 hercios.

No serán los únicos dispositivos que presentará. También está previsto que OPPO aproveche su evento para dar a conocer su nueva tablet, la OPPO Pad 5 y su nuevo smartwatch, el OPPO Watch S. Quedan pocos días para conocer la nueva generación de la compañía china, pero todo apunta a que será muy difícil- por su precio habitual- que no vuelva a estar en la lista de móviles del año.