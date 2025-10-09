Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Motorola busca rivalizar con el iPhone Air y el S25 Edge: ya hay fecha para conocer su nuevo teléfono ultrafino
La compañía estadounidense ha fijado el 5 de noviembre en el calendario, confirmando el lanzamiento del Motorola Edge 70, su móvil no plegable más delgado hasta el momento.

Fotomontaje del iPhone Air y el S25 EdgeGetty Images

La moda de los ultrafinos ha llegado para quedarse. Las grandes tecnológicas trabajan a destajo por sacar el modelo más delgado posible, pero sin perder ni un ápice de potencia. Algo en lo que también está trabajando Motorola con un nuevo dispositivo que presentará en pocos días.

Se trata del nuevo Motorola Edge 70, el modelo ultrafino con el que la compañía estadounidense busca seguir la tendencia en un mercado en auge por este tipo de smartphones.

Y no es casualidad. Hace un mes, Apple presentaba en su keynote el nuevo iPhone Air, su dispositivo más delgado hasta la fecha. Se trata de una apuesta, arriesgada, pero a la que se están sumando cada vez más compañías.

La firma que lidera Tim Cook no ha sido la primera, ni mucho menos y el lanzamiento de este nuevo dispositivo ultrafino se produce tras el éxito del Samsung Galaxy S25 Edge. Por lo que Motorola busca hacerse con un hueco en el mercado con su móvil no plegable más fino hasta el momento.

A la vuelta de la esquina

Motorola ha anunciado en su página web el que, con casi total seguridad, será lanzamiento del Motorola Edge 70, previsto para el próximo 5 de noviembre. Será entonces cuando se conozcan todos los detalles de su nuevo smartphone, pero ya ha habido algunas filtraciones que apuntan a cómo será. "Algo nuevo está por llegar el 5 de noviembre", ha detallado la compañía norteamericana.

Desde Android Headlines, han confirmado que el grosor será menor a los 6 milímetros, algo inédito para un teléfono de Motorola. Es una tarea de riesgo, ya que era algo que sólo habían probado los gigantes de la tecnología, Apple y Samsung, pero en dispositivos que superan los 1.000 euros.

Su precio previsto para Europa, según el citado medio referente de Android, partiría desde los 690 euros. Muy por debajo del iPhone Air o el Galaxy S25 Edge, situándose en un segmento único en el sector, con un modelo premium y delgado a un precio de gama media.

El resto, de momento, sólo son rumores. Se habla de un sensor principal de 50 megapíxeles y una lente ultra gran angular que algunos prevén que alcanzaría los 120 grados de visión. Pero lo dicho, no llegan a ser filtraciones y ya queda menos de un mes para saber qué es lo que Motorola se trae entre manos.

