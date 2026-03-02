Motorola lanza el Razr Fold, su primer plegable ultradelgado, y el Edge 70 Fusion, con una pantalla sorprendente

Motorola sigue apostándolo todo por los teléfonos delgados y este lunes ha dado un paso más. Ha lanzado en España sus nuevos flagships, su primer plegable ultradelgado, el Razr Fold, y su smartphone delgado, el Motorola Edge 70 Fusion.

Empiezo hablando del Razr Fold, la principal novedad de la marca. Se trata del primer plegable, pero parece que llevan toda la vida haciéndolo. Su diseño es muy compacto y elegante.

Está ideado para ofrecer una experiencia versátil, reuniendo la posibilidad de potenciarlo en productividad, pero también en entretenimiento. En mano, sinceramente, es muy fácil de coger. En parte, por sus ligeras dimensiones. Sólo 4,55 milímetros al estar abierto y 9,89 milímetros al estar cerrado.

Y respecto a la bisagra, Motorola la ha construido de acero inoxidable con diseño de lágrima, pensada para guiar cada apertura y cada cierre. El objetivo es el de garantizar sin ningún problema su integridad. Además, en cuanto a resistencia, en el exterior cuenta con el cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3, siendo un 75% más resistente frente a dispositivos de otras generaciones.

Cuenta con una pantalla externa de 6,6 pulgadas que se despliega y alcanza las 8,1 pulgadas 2K LTPO. Pero la cosa no queda ahí, incorpora un sistema de cámaras de primer nivel.

El nuevo Razr Fold integra unas cámaras de aúpa: sensor principal de 50 megapíxeles, el nuevo Sony LYTIA 828; el teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles, con sensor avanzado Sony LYTIA 600; y la lente ultra gran angular de 50 megapíxeles con un campo de visión de 122 grados que permite capturar paisajes más amplios.

En la parte frontal, incluyen una cámara selfie interior de 32 megapíxeles y otra externa de 20 megapíxeles. Lo que está claro es que, poniéndolas a prueba en la primera toma de contacto que he tenido con él, sus cámaras rinden que da gusto.

En diseño, sigue los patrones del primer color de marca global y propietario, el House of Moto Indigo, que está inspirado en el legado del tono índigo y se va a convertir en la base para sus próximos productos.

Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia de Cliente en Motorola, destaca que, en la compañía, "el diseño nunca ha sido solo decoración, sino identidad".

Y ojo, porque nos queda una de las mejores cosas, su autonomía. Cuenta con una batería de 6000 mAh y permite la carga rápida de 80W. Además, también han presentado el nuevo Moto Pen Ultra, que sirve para mejorar la productividad tanto para el Razr Fold como para otros dispositivos de la marca. Y ojo, porque Motorola garantiza hasta siete actualizaciones de sistema operativo. Casi nada.

Nuevo Motorola Edge 70 Fusion

Otra de las novedades que ha presentado es el nuevo Motorola Edge 70 Fusion. Se trata de un dispositivo de la compañía de Lenovo que sigue apostando por materiales innovadores, bastante cómodo en mano y que sigue teniendo esa seña de identidad de la casa.

En su diseño, nos encontramos acabados curvos que son muy premium y muy delgados. Están inspirados en el nailon y el lino e ideados para que puedan usarse a diario sin ningún problema.

El nuevo Motorola Edge 70 Fusion. Sergio Coto / El HuffPost

Su pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas es muy fluida. Su brillo máximo de 5.200 nits es una pasada, pero la tasa de refresco de 144 Hz marca la diferencia. Además, la experiencia Dolby Atmos mejora la experiencia de audio envolvente.

En su sistema de cámaras, nos encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles, un objetivo ultra gran angular de 13 megapíxeles que también incorpora un Macro con un campo de visión de 122 grados. Y por último, y no menos importante, su cámara selfie, de 32 megapíxeles, con grabación en 4K.

En el tema de las baterías hay algo que me llama la atención. Puedes elegir entre dos opciones de baterías, con una diferencia de 20 euros del precio final. Puedes escoger entre el nuevo smartphone de Motorola con 5.200 mAh o con 7.000 mAh.

La Copa del Mundo se hace notar

Como patrocinador de la FIFA World Cup 2026, Motorola ha anunciado el lanzamiento de tres modelos que, además del logo del mundial, cuentan con fondos de pantalla curvados, tonos de llamada de las aficiones de cada selección o marcas de agua exclusivas.

Su asociación con la FIFA hasta 2027 ha hecho que la marca haya lanzado tres de sus principales dispositivos con un diseño diferente: el Razr Fold, el Razr Flip y el Motola Edge 70 Fusion.

El Razr Flip, especial Copa del Mundo. El tono verde tiene un tacto similar al del cuero de una pelota de fútbol. Sergio Coto / El HuffPost

He tenido una primera toma de contacto con cada uno y cabe resaltar que el Razr Flip, cuenta con los colores de la Fifa World Cup. Pero lo más llamativo es que el material es el mismo cuero que se suele usar para los balones de fútbol.

El Razr Fold Edición Fifa World Cup. Con un acabado dorado que va muy bien con el color negro. Sergio Coto / El HuffPost

En cuanto a estética, el Razr Fold y el Motorola Edge 70 Fusion se parecen mucho. Las dos ediciones cuentan con un llamativo diseño que combina un estilo inspirado en el torneo, mejorando el agarro. El tono negro queda genial con los detalles dorados de la edición World Cup, aunque le habría puesto el mismo aro dorado al Fold que al Edge 70 Fusion.

El Motorola Edge 70 Fusion, con el diseño de la Fifa World Cup y unos tonos dorados muy elegantes. Sergio Coto / El HuffPost

Lo que hay que oír

Para el final he dejado el último de los muchos lanzamientos que Motorola ha presentado en el MWC 2026. Se trata de los Moto Buds 2+, con tecnología Sound by Bose, y los Moto Buds 2.

La experiencia de audio que la marca ha mostrado a la prensa es muy positiva. Sabe sincronizar con la experiencia y la supervisión de Bose, una alta calidad incluso en movimiento.

Los MotoBuds 2+ están enfocados para aquellos que buscan un rendimiento profesional de audio y micrófonos. Gracias a su sonido afinado por Bose, sus controladores duales, la cancelación activa de ruido (ANC) dinámica y su sistema de 6 micrófonos, se da un salto en la experiencia del usuario.

De hecho, gracias a Crystal Talk AI, se pueden hacer llamadas nítidas en entornos ruidosos. Además, ofrecen 9 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas de autonomía total con el estuche.

Los Moto Buds 2+, en color blanco y azul. MOTOROLA

Por su parte, los MotoBuds 2 están más pensados para estudiantes y jóvenes profesionales. Sus drivers dinámicos de 11 milímetros y magnéticos micro planar de 6 milímetros con soporte de audio Hi-Res, permiten añadir profundidad, claridad y detalle en música o cualquier otro contenido. También incluye ANC Dinámica y ofrece hasta 11 horas de reproducción, 48 horas si usamos su estuche.

Precios

Estos son los precios de todos los modelos: