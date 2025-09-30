Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Seguro que este símbolo te ha salido en Google Maps: ahora explican qué significa
Seguro que este símbolo te ha salido en Google Maps: ahora explican qué significa

Seguro que te lo has preguntado.

Alba Rodríguez Morales
Imagen de Google MapsGoogle Maps

Seguro que te ha pasado: abres Google Maps para calcular una ruta y, de repente, te aparece un icono extraño junto a una de las opciones. Tampoco es muy fácil adivinar qué representa este símbolo: para algunos una hoja verde, para otros un cacahuete, una vaina de cacao, un balón de rugby...

Hay incluso algunos usuarios que creen que es un adorno sin sentido. Pero no, nada más lejos de la realidad: ese pequeño símbolo tiene un propósito muy concreto y, además, está pensado para ayudar al planeta.

"Que alguien me saque de la duda y me diga que significa el 'maní' verde del Google Maps", ha tuiteado la usuaria @MalditaSummer a través de su cuenta de X, definiendo este icono como un cacahuete.

Así, la tuitera ha planteado la pregunta que muchas personas no paran de hacerse, tanto es así que la publicación ha alcanzado ya 7,9 millones de visualizaciones, 38.000 'me gustas' y más de 800 comentarios.

Y la respuesta ha impresionado a muchos. Resulta que efectivamente, el icono es una hoja verde, y lo que indica es que esa es la ruta más ecológica. Es decir, aquella que permite ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO₂. 

En concreto, Google ha incorporado esta función para promover viajes sostenibles, ofreciendo alternativas que no solo son eficientes en tiempo, sino también en consumo. Además, en muchas ocasiones, la diferencia entre la ruta más rápida y la ruta más verde son solo unos pocos minutos extra.

¿Y cómo lo calcula la aplicación? Google combina datos de tráfico en tiempo real, límites de velocidad, pendientes y eficiencia estimada de combustible para determinar qué trayecto supone menos gasto energético. Así, si dos rutas duran lo mismo, la aplicación prioriza la más eficiente para el planeta.

"Es una ruta vegana"; "Venden marihuana en la ruta a tu destino"; "Pues para mí, desde que lo sacaron le vi cara de balón de americano"; "Ya decía yo que no podía haber tantas plantaciones de cacao por el centro de mi ciudad", han comentado algunos usuarios en tono divertido.

