Giro de OpenAI: la dueña de ChatGPT propone una medida similar a la renta básica universal para que todos los humanos participen del "impulso económico" de la IA

La inteligencia artificial ha venido a revolucionar todo el panorama global; mucho más allá que la 'simple' tecnología. Y en esa revolución, una parte clave la representa la empresa OpenAI, responsable de la archiconocida herramienta de IA ChatGPT.

La empresa ha planteado abiertamente una medida similar a una renta básica universal. En este caso, la entidad habla de un 'fondo público de riqueza' que proporcionaría a cada ciudadano "una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA".

Según detalla Politico, OpenAI publicó esta reflexión en su reciente Política Industrial para la Era de la Inteligencia, un marco de actuaciones posibles destinado a modernizar el contrato social ante la amenaza de transformación asociada a la IA.

Dicho 'fondo', que otros pensadores han rebautizado de diferentes maneras, aún es una mera declaración de intenciones y busca activar un mecanismo para que las personas que vean sus trabajos desplazados o directamente borrados por la IA puedan recibir participaciones de los dividendos de esa tecnología.

Hay expertos que ya bendicen la propuesta de OpenAI. "La gente necesita ese capital de crecimiento, o de lo contrario la riqueza será acaparada por quienes poseen los robots", apunta Nathan Gardels, cofundador del grupo de expertos Berggruen Institute, quien presentó la propuesta al Vaticano el año pasado.

No es el único que la ve como una solución eficaz, al menos una solución más adecuada que otras para abordar la desigualdad provocada por la inteligencia artificial.

Para Neil Thompson, director de la Iniciativa de Economía Digital del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la figura en cuestión tiene otra ventaja, que "la gente tendría voz y voto, lo que significaría que podrían decir 'no, no queremos que este sistema vaya en esta dirección en particular'. Si solo recibes un cheque cada mes, no necesariamente tienes ese poder", argumenta en declaraciones recogidas por Politico.

Conscientes del eco inmediato de su propuesta, ha sido la propia OpenAI la que ha dejado claro que sus recomendaciones son solamente un "punto de partida" para un debate mucho más amplio y ambicioso que la simple formulación de ideas.