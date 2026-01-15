Xiaomi lanza la serie Redmi Note 15: un nuevo golpe en la gama media con más batería, más IA y mejores cámaras

Xiaomi ha lanzado este jueves sus móviles más característicos, la nueva serie Redmi Note 15. Sus nuevos cincos modelos que son más resistentes, con mejores baterías, cámaras que alcanzan los 200 megapíxeles y el impulso de la inteligencia artificial, gracias a Xiaomi HyperAI.

Hablamos de teléfonos de gama media, que pueden plantar cara a algunos de los flagships de la competencia. Con el hándicap de los precios más reducidos, señal inequívoca del impacto en el mercado de Xiaomi desde hace años.

Sin duda, lo que ha resaltado Xiaomi con esta nueva serie Redmi Note 15 es su durabilidad Redmi Titan. Entre las principales características de estos cinco nuevos smartphones, cuentan con una batería de larga duración, una mayor resistencia y una protección mejorada contra polvo y agua.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Es la joya de la corona de esta nueva serie de los móviles más populares de Xiaomi. El Redmi Note 15 Pro+ 5G llega con pasos adelante en comparación con su predecesor, sobre todo en el apartado de la batería.

Cuenta con una batería de Silicio-Carbono de 6.500 mAh y permite una carga ultrarrápida de 100 W. Además, aseguran que en todos los modelos Pro, garantizan que llega al 80% de su capacidad pasados seis años. Igual que el resto de dispositivos, aumenta su durabilidad tanto en resistencia al polvo como al agua. Su procesador es el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Estéticamente, guarda algunas similitudes con el 14 Pro+ 5G, como en su sistema de cámaras, aunque con una estética más premium. En ella, han incluido una cámara principal de máxima claridad, con su nuevo sensor de imagen HPE de 200 megapíxeles. Además de un gran angular de 8 megapíxeles.

También destaca la influencia de la IA avanzada en el sistema de imagen. Xiaomi ha incluido varias herramientas creativas, como un algoritmo de retrato ultra nítido, Dynamic Shots 2.0 para efectos de movimiento y edición sencilla.

En el apartado frontal, cuenta con una cámara de 32 megapíxeles. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, incorpora un panel con fluidez de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits. También integra Xiaomi HyperAI, siendo capaz de ofrecer experiencias más personalizadas. En su versión 8 + 256 GB, su precio parte desde los 499,99 euros.

Redmi Note 15 Pro 5G

Hablamos del Pro 5G+, pero también lo tenemos que hacer del Redmi Note 15 Pro 5G. Aunque guarda algunas similitudes con el número uno de la nueva serie de Xiaomi, hay algunas diferencias notorias. La primera, su precio, que es 100 euros más barato, partiendo desde los 399.99 euros en su versión 8 + 256 GB. Pero no es ni mucho menos la única.

Más batería. Sí, como lo lees. 6.580 mAh, aunque pierde carga rápida, aceptando una carga de 45W.

Su procesador, con el Dimensity 7400-Ultra.

Cámara frontal de 20 megapíxeles.

Redmi Note 15 Pro

En el caso del Redmi Note 15 Pro, la batería es la misma que la del 15 Pro+ 5G, pero, como es lógico, también pierde algunas prestaciones por el camino a cambio de una bajada de precio, hasta los 349.99 euros en su versión 8 + 256 GB.

Pantalla de 6,77 pulgadas FHD+, en lugar de 1.5K CrystalRes.

Conectividad 4G.

A diferencia del 15 Pro 5G, su cámara frontal es mejor con un sensor de 32 megapíxeles.

Procesador MediaTek Helio G200-Ultra.

Redmi Note 15 5G

El teléfono base de la serie Redmi Note 15, en su versión 5G, aterriza con una batería, cámara o procesador menor que lo incluido en sus hermanos mayores, pero a un precio igual de competitivo, desde 299.99€ en su versión 8 + 256 GB.

Gana la conectividad 5G que pierde el 15 Pro.

Cámara de 108 megapíxeles, en lugar de 200 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

Procesador Snapdragon 6 Gen 3.

Batería de 5.520 mAh, aunque mantiene la carga rápida de 45W.

Redmi Note 15

El último de la fila, que no es Manolo García, es el Redmi Note 15. No por ello, un móvil que puede ser el gran rival a batir en su gama. Incluye una buena batería de 6.000 mAh, pero una cámara y una pantalla más que decente.

Mismas cámaras que el 15 5G, de 108 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles, aunque con la diferencia de que no hay gran angular y sí cámara de profundidad de 2 megapíxeles.

Batería de 6.000 mAh con carga rápida de 22W.

Chip MediaTek Helio G100-Ultra.

Conectividad 4G.

Su precio, el más barato, partiendo desde 199.99 euros en su versión 6 + 128 GB.

Xiaomi vuelve a la carga con una serie Redmi Note 15 que vuelve a ser un nuevo golpe en la mesa en la gama media, con novedades de sus populares smartphones que siguen la línea fijada por la marca china desde hace años y, por supuesto, con ofertas de lanzamiento.