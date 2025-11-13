La borrasca Claudia azota España y la AEMET activa el aviso naranja en estas zonas

La borrasca Claudia ha alcanzado la Península en la jornada de este jueves dejando en el oeste y norte peninsular, y en el archipiélago canario fuertes rachas de viento, lluvia, oleaje e intensas tormentas.

En su cuenta oficial en la red social X, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que van a registrarse lluvias en Canarias, en el entorno del sistema Central y en Andalucía occidental que podrían provocar "algunas inundaciones y crecidas de barrancos".

En cuanto al viento, las zonas más afectadas son la cordillera Cantábrica y Andalucía occidental (especialmente la provincia de Huelva). La AEMET ha advertido de que en esos lugares es importante prestar atención a la posible caída de ramas y objetos.

Los mencionados fenómenos meteorológicos han hecho que la Agencia Estatal de Meteorología active varios avisos naranjas (peligro importante) en el oeste y en el norte de la Península.

En concreto, en los Picos de Europa, en Liébana y en el valle de Villaverde estarán en aviso naranja hasta las 23:59 de este jueves debido al viento. Se esperan rachas máximas de 110 kilómetros por hora en los Picos de Europa y en el valle de Villaverde, y de 100 kilómetros por hora en Liébana.

En el sistema Central de Salamanca, el sur de Salamanca, el sistema Central de Ávila, el sur de Ávila y el norte de Cáceres se encuentran activados avisos naranjas hasta las 23:59 de este jueves debido a la posible acumulación de entre 80 y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Aviso naranja por lluvias y tormentas en Huelva

Finalmente, en la provincia de Huelva, la AEMET ha activado avisos naranjas (también hasta las 23:59 de este jueves) por lluvias y tormentas en el litoral y en el Andévalo y Condado.

En el caso del litoral onubense, se pueden registrar acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, se han observado rachas de 110 kilómetros por hora en Ayamonte que también podrían darse en otros puntos de la zona. Asimismo, existe la posibilidad de que se produzca algún tornado.

Respecto al Andévalo y Condado, la AEMET ha decretado el aviso naranja debido a la posibilidad de que se registren acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, rachas superiores a los 100 kilómetros por hora y algún tornado.