Un climatólogo pide estar atentos: el huracán Gabrielle apunta a Europa y así impactaría en España

Previsión de rachas de viento causadas por el exhuracán Gabrielle de cara al 27 de septiembre de 2025

Este lunes 22 de septiembre es el día en el que tendrá lugar el cambio de estación desde el verano al otoño. La estación estival se ha despedido con fuertes tormentas que, desgraciadamente, han dejado dos fallecidos en la provincia de Barcelona.

Y la entrada en el otoño también estará marcada por la inestabilidad. Desde Meteored pronostican un inicio de semana protagonizado por lluvias intensas y una notable bajada de las temperaturas debido a la entrada de aire polar.

En concreto, este martes se continuarán registrando chubascos y tormentas en el sureste peninsular, en Baleares y en Cataluña. Por el contrario, las precipitaciones irán a menos en el Cantábrico.

De cara al miércoles y al jueves, una nueva vaguada se encargará de dejar lluvias localmente fuertes tanto en Ceuta como en Melilla. Seguirá lloviendo en Cataluña, en Baleares y en el resto de la vertiente mediterránea (aunque de forma menos intensa).

En cualquier caso, la gran noticia en clave meteorológica es que durante la parte final de la semana se mantendrá la inestabilidad debido a que la península podría recibir el impacto del exhuracán Gabrielle.

En ese sentido, Samuel Biener, climatólogo de Meteored, destaca que "tenemos que estar atentos en la recta final de la semana a lo que vaya sucediendo en el Atlántico, ya que el huracán Gabrielle apunta a Europa".

"Las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia anticipan que podría llegar a Azores a primera hora del viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, comenzará su fase de extratropicalización", explica el experto.

Biener detalla que "en estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a exGabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca, pero no podemos descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical".

Respecto a los efectos del exhuracán Gabrielle en España, el climatólogo señala que los mismos "serían similares a los de las depresiones atlánticas, con viento y temporal de mar en el norte y algunas precipitaciones".