El norte peninsular, Baleares y Cataluña están en alerta por lluvia, tormentas o mala mar: lo que viene en las próximas horas

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón (3d), participa en el dispositivo de búsqueda de un desaparecido por una crecida, el 21 de septiembre de 2025, en Sant Quintí de Mediona.

Las comunidades del norte peninsular -Asturias, Cantabria y País Vasco-, además de las Islas Baleares y Cataluña, han activado este lunes el aviso amarillo (riesgo) por tormentas, mala mar o por lluvias que acumularán entre 15 y 20 litros en una hora, informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web. Ese nivel indica que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Las comunidades de Asturias y Cantabria, indica la agencia, tienen nivel amarillo por precipitaciones, hasta 15 litros en una hora o 40 litros en 12 horas, por tormentas y por fenómenos costeros adversos con viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora y fuerza 7 (en una escala de 12: viento fuerte, que hace que las zonas de espuma blanca sean arrastradas en dirección del viento; la mar es gruesa).

En el País Vasco, las provincia de Vizcaya y Guipúzcoa están en amarillo por lluvias, hasta 15 litros en una hora, y por tormentas; En Vizcaya hay también alerta amarilla por mala mar con viento del oeste -50 a 61 km/h- y fuerza 7, también.

A orillas del Mediterráneo, solo las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) han activado la alerta amarilla por vientos costeros con olas de hasta 2 metros, y en la provincia de Tarragona (Cataluña) hay alerta amarilla por rachas máximas de viento del noroeste que alcanzarán 70 Km/h y por fuerte oleaje.

Sigue la búsqueda

Unos 90 efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han trabajado toda la noche en las tareas de búsqueda del hombre desaparecido este domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo, cuyo cadáver fue encontrado anoche.

Las labores de búsqueda se han centrado en el tramo de 6 kilómetros comprendido entre el sitio donde se vio por última vez el vehículo en el que ambos viajaban, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, y la localidad de Sant Pere de Riudebitlles, han informado los Bomberos de la Generalitat.

El dispositivo de búsqueda está formado por 87 efectivos de 33 dotaciones, entre ellas los grupos subacuático y de drones y unidades caninas, a los que esta mañana se suma un helicóptero, además de una veintena de Mossos d'Esquadra, Policía Local y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, explicó anoche que los efectivos de rescate habían localizado el cuerpo del hijo del desaparecido, un niño de unos "11 o 12 años", y dio por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado.

Las fuertes lluvias que descargaron ayer domingo en la zona hicieron aumentar el caudal de la riera de forma súbita. Al parecer, el padre decidió cruzarla con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y se vio sorprendido por la crecida repentina del río, según explicó la consellera. Sobre las 18:30 horas, un testigo avisó a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas. Las precipitaciones caídas ayer en Cataluña dejaron en el entorno de la capital catalana más de cien litros por metro cuadrado.

Previsión general

La influencia de una vaguada atlántica así como la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo provocarán que las temperaturas sigan cayendo en toda la Península este lunes, lo que sobre todo en el extremo norte irá acompañado de precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria.

Según la AEMET, el descenso de las temperaturas será generalizado, mientras que en el caso de las máximas será "notable" en zonas de la Ibérica sur y localmente en La Mancha, mientras que en litorales del noroeste y alto Ebro no se esperan cambios.

Así, se espera que solamente cuatro capitales de provincia como Málaga, Murcia, Córdoba y Granada lleguen o superen los 30ºC en las horas centrales de día.El resto, tendrá unas temperaturas máximas entre los 15 y 29 grados.

De la misma manera, las mínimas también se reducen este lunes en toda España, con lo que pocas comunidades superarán los 15ºC de temperatura e incluso en Castilla y León o País Vasco veremos temperaturas más cercanas al otoño o al invierno como en Burgos (3ºC), Soria (4ºC), Segovia (5ºC) y Vitoria (6ºC).

Por otro lado, tanto con el paso del frente como con la influencia de dicha vaguada, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos en el extremo norte, tercio oriental y Baleares, mientras que en el resto permanecerá poco nuboso, salvo algo de nubosidad de evolución en la meseta Norte y el tercio este.

En algunas zonas del extremo norte, el nordeste peninsular y Baleares se esperan precipitaciones y chubascos sin descartarlos en el resto del tercio este, mientras que serán localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria.

Así mismo se esperan "fuertes, incluso localmente muy fuertes, y acompañadas de tormenta" en el nordeste y en Baleares, remitiendo por la tarde. En Canarias, solo se prevén intervalos nubosos con algún chubasco débil en las islas montañosas.

Del lado del viento, éste soplará de forma moderada de componentes oeste y norte, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. Al tiempo que también se esperan intervalos de fuerte en los litorales del Cantábrico.

En Canarias, se estima un alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.