Encuentran un segundo cadáver en la zona donde la riera arrastró a un padre y su hijo

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22/09/2025.- Unos noventa efectivos de los Bomberos de la Generalitat han trabajado toda la noche y continúan este lunes en las tareas de búsqueda del hombre desaparecido ayer domingo.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han localizado un segundo cadáver en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo al ser arrastrado su coche cuando cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona).

Hace tan solo unas horas las autoridades advertían que más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña estaban buscando en un tramo que se ha extendido hasta los 17 kilómetros al padre del niño cuyo cadáver fue encontrado anoche.

Según informaban los Bomberos, un total de 104 efectivos y 43 vehículos han participado en el dispositivo de búsqueda, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles.