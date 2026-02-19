Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Meteored adelanta la alegría primaveral al anunciar que estas regiones de España alcanzarán los 27 grados

Este viernes llega el final de las borrascas y un anticiclón tomará el control dejando cielos despejados incluso en Galicia y la costa cantábrica.

Un turista toma el sol mientras lee en una playa de Mallorca.
Un turista toma el sol mientras lee en una playa de Mallorca.Clara Margais

Alegría, alegría, que casi llega la primavera. Parecía que no iba a llegar nunca el momento, pero ya se atisba el buen tiempo y el calor. Y se va a quedar. Las borrascas se van marchando y este viernes un potente anticiclón dominará toda España, con cielos despejados incluso en Galicia y toda la cornisa cantábrica. 

Una situación que se va a producir por el ascenso de la dorsal subtropical y por la influencia del anticiclón de las Azores; de esta forma, las lluvias y el viento van a cesar y a ceder el protagonismo a las alturas temperaturas, que llegarán a valores primaverales por encima de los 25 grados en muchas regiones, según informa Meteored.

Cálido final de febrero

El modelo europeo prevé, por tanto, que sea una última semana de febrero cálida en España, salvo en la vertiente atlántica peninsular, donde las temperaturas se mantendrán normales. Es una tendencia que se va a repetir en gran parte de Europa y solamente los países nórdicos registrarán anomalías negativas en los próximos días.

En España, dicho ascenso en las temperaturas tendrá lugar desde este mismo viernes y se prolongará durante todo el fin de semana, al menos hasta el martes siguiente. Por verlo con algún ejemplo concreto y sobre el mapa: el sábado se espera que se superen los 20ºC en buena parte del interior de Andalucía, de Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia e incluso el sur de Galicia. 

También el domingo las máximas superarán los 20ºC en el interior de casi todas las comunidades, siendo el caso más evidente en Andalucía, Extremadura, Murcia y el suer de la Comunidad Valenciana. En Sevilla, Córdoba y Jaén se podría llegar a los 22-23ºC, mientras que en Murcia los termómetros alcanzarían los 24ºC.

Seguirán en aumento las temperaturas el lunes 23, con máximas de 20ºC o más desde Madrid hacia el sur, la Rioja o el interior de Catalunya, los dos archipiélagos o incluso el sur de Galicia y Asturias. En zonas como Alicante, Murcia o Almería se podrían superar los 25 grados, con Murcia marcando máximas de hasta 27ºC.

Será el martes el día en el que empiece un descenso térmico en Galicia y Castilla y León, aunque los vientos del sur mantendrán temperaturas primaverales a orillas del Cantábrico, con máximas de hasta 23 °C en Bilbao y 22 °C en Oviedo, Santander y San Sebastián. En la mitad sur y este, interior de Cataluña, Valle del Ebro, archipiélagos y zonas centrales de la meseta norte, también se superarán los 20 °C. Por la noche, las mínimas seguirán bajas, con menos de 5 °C en gran parte del interior peninsular y entre 6-7 °C en Barcelona.

